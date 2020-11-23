Selçuk Tepeli ile Bir Dakika… 23 Kasım 2020 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber





23 Kasım 2020 Pazartesi Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ekstra videoları yayında hemen izle! Sınırlı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar yine kalabalıktı… 23 Kasım 2020 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Türkiye Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

FOX Haber’e abone olmak için: https://bit.ly/2EML99S Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber; deneyimli gazeteci Selçuk Tepeli'nin sunumuyla izleyicileriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan FOX Ana Haber, her gün 19.00'da FOX'ta! Daha fazla video için abone olun: https://www.youtube.com/FOXHaber Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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