Selde hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi

Başkentte yaşanan sel felaketinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi.
Ankara’nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok yer sular altında kaldı. İlçede bulunan bir fırının imalathanesinde çalışan Muhammet Şahin (21), sel sonrası dükkanda oluşan hasar sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şahin, ikindi namazını müteakip Seyyid Burhaneddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Akyurt Mezarlığı’na defnedildi. İHA