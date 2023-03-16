Sele kapılan vatandaşı kurtarmak yerine video çekmişlerdi! Kurtuldu, dehşeti anlattı

Mance Mahallesi’nde yaşayan ve sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla sel sularına kapılarak sürüklenen ve o anda cep telefonuyla görüntü çeken bir vatandaşın yardım etmek yerine çekime devam etmesiyle gündem olan Reşat Ayva (63), 2 kilometre sürüklendikten sonra kurtarıldı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayva, 2 kilometre sürüklendiğini ve 4 genç tarafından kurtarıldığını belirtti.

4 GENÇ GELİP KURTARDI

Ayva, “Yağmurla birlikte aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı ve sel sularına kapılarak 2 kilometre boyunca sürüklendim. Kimse yardım edemedi, sonra 4 genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar” dedi. (DHA)