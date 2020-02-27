Selen Domaç kimdir? Selen Domaç nereli ve kaç yaşında?

Selen Domaç, 1981 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Farklı Desenler isimli dizi ile gerçekleştiren Selen Domaç hakkında merak edilenler haberimizde… Selen Domaç nereli ve kaç yaşında?
Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Hizmetçiler dizisinde Hacer Tuna karakterini canlandıran Selen Domaç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Selen Domaç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
SELEN DOMAÇ KİMDİR?
Selen Domaç, 3 Eylül 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’den 2006 yılında mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl aynı üniversitede yüksek lisans programına başlamış ardından tiyatro bölümünde diksiyon dersleri vermeye başlamıştır. 11 yıl Şehir Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan Selen Domaç, 2012 yılından beri oyunculuğun yanı sıra Can-Arsen Gürzap yönetiminde Dialog Anlatım İletişim’de eğitmenlik yapmaktadır.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Hacer karakterine hayat veren Selen Domaç, 1.69 metre boyunda, 57 kilo ve Başak burcudur.
Selen Domaç’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Hizmetçiler (Hacer) (TV Dizisi)
2020 – Aykut Enişte (Sinema Filmi)
2018 – Koca Koca Yalanlar (Refika) (TV Dizisi)
2016 – Serçe Sarayı (Nermin) (TV Dizisi)
2015 – Yeter (Filiz) (TV Dizisi)
2012 – Acayip Hikayeler (TV Dizisi)
2010 – Farklı Desenler (TV Dizisi)
Son güncelleme: 09:33 – 27.02.2020