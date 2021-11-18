Selen Görgüzel Alkan ünlü oyuncuyla öpüşmek için eşinden izin istedi

Selen Görgüzel Alkan, rol aldığı tiyatro oyununda partneri ile öpüşmek için kendisini en ön sıradan izleyen eşi Hamdi Alkan’dan izin istedi.

Selen Görgüzel Alkan, kadrosunda yer aldığı ‘Seviyorsan Ayrıl Bence’ adlı tiyatro oyununda ilginç anlar yaşadı.

Oyunda partneri İrfan Kangı ile öpüşmesi gereken Selen Görgüzel Alkan, yönetmen eşi Hamdi Alkan kendisini izleyince zor anlar yaşadı.

“İŞLERİMİZİ ETKİLEMEZ DEĞİL Mİ?”

Rol gereği Selen Görgüzel ile öpüşmesi gereken Kangı, “Şu an öpüşmemiz gerekiyor ama Hamdi abi burada. Benim eşim de burada. Hamdi abi sonra işlerimizi etkilemez değil mi, bir sıkıntı olmaz” dedi.

“SANAT İÇİN”

Partnerinin sözlerinden sonra konuşan Selen Görgüzel Alkan ise eşine dönerek “Sanat için. Oyuncu da oynamak zorunda” dedi.

Eşlerinden onay alan ikili rol gereği öpüştü.

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