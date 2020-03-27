Selen Görgüzel Alkan: Yaşıtlarım çocuklarına ders çalıştırırken ben…

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan kızı İlknaz’la birlikte eğlenceli bir video çekti ve bunu da sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaştı.

Ev karantinası nedeniyle uzun bir zamandır hareketli yaşantılarından uzak kalan ünlü isimler yaptıkları ilginç paylaşımlarla hem kendilerinin hem de takipçilerinin hayatlarını renklendiriyor.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, ev karantinasını daha keyifli hale getirmek adına yaptığı önerilerle öne çıkarken bu defa kızı İlknaz ile çektiği bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Anne kız çektikleri TikTok videosunu Instagram hesabından paylaşan Selen Görgüzel Alkan bu görüntüleri:

“Benim yaşıtlarım çocuklarına online ders çalıştırıyor biz de TikTok falan takılıyoruz” notuyla paylaştı.