Selena Gomez’den Justin Bieber itirafı: Bir tür istismar kurbanı olduğumu hissediyorum

NPR’e konuşan 27 yaşındaki şarkıcı, ‘Lose You to Love Me’ adlı şarkısının Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’le yaşadığı 7 yıllık ilişki hakkında olduğunu söyledi. Şarkının bir nefret şarkısı olmadığını vurgulayan Gomez, ” ‘Güzel bir şeyler yaşadım ve onun böyle olduğunu asla inkâr etmeyeceğim’ diyen bir şarkı. Çok zordu ve bittiğine çok mutluyum” diye konuştu.

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ABD’li şarkıcı “Bittiğini söylemek için bunun harika bir yol olduğunu hissettim, biliyorsunuz, bitti. Bunu anlıyorum ve buna saygı gösteriyorum. Şimdi burada tamamen yeni bir sayfa açıyorum” diye ekledi.

‘Kurban zihniyetinde kalmak tehlikeli’

Bieber’le yaşadığı ilişkinin hayatının en zor dönemlerinden biri olarak görüp görmediğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Gomez, “Hayır, çünkü onda gücü buldum. Kurban zihniyetinde kalmak tehlikeli. Saygısızlık etmiyorum, bir tür istismar kurbanı olduğumu hissediyorum…” dedi.

Bu sözlerle duyusal istismarı kastedip etmediğini sorulan Gomez, “Evet ve bence bir yetişkin olarak onu anlamanın bir yolunu bulmak zorundaydım. Bir de yaptığım seçimleri de anlamak zorundaydım” diye yanıtladı ve şunları söyledi:

“Kesinlikle hayatımın geri kalanını bundan bahsetmekle harcamak istemediğim gibi gerçekten hiç olmadığım kadar güçlü hissettiğimi ve mümkün olduğu kadar da onurlu bir şekilde bunu aştığımı söyleyebildiğim için gerçekten gururluyum.”

Bieber’in temsilcileri, Gomez’in bu iddialarına yorum yapmadı.

Bieber, ‘Kadınlara karşı alıngan ve saygısız oldum’ demişti

Geçen Eylül’de daha önce hayatına giren kadınlara kötü davrandığını Instagramda yaptığı bir paylaşımda anlatan Bieber ise, şunları yazmıştı:

“19 yaşındayken oldukça ağır uyuşturucu kullanmaya başladım ve tüm ilişkilerimi kötü kullandım. Kadınlara karşı alıngan ve saygısız oldum. Beni seven herkese karşı mesafeli oldum ve olduğum kişinin kabuğunun arkasında saklanıyordum.

Düzlüğe hiç çıkmayacakmışım gibi hissettim. Tüm bu korkunç kararlardan geri dönmek, bozulmuş ilişkileri düzeltmek ve ilişki alışkanlığımı değiştirmek yıllarımı aldı. “

Bieber ve Gomez 7 yıl boyunca çalkantılı bir ilişki yaşamıştı. 2018 yılındaki son ayrılıktan sonra Bieber model Hailey Baldwin’le nişanlanmıştı. Bieber ile Baldwin aynı yılın eylül ayında evlenmişti.