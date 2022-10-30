Selfie çekerken 4. kattan düşen Melike hayata 18 gün tutunabildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşadığı apartmanın 4. Katından selfie çekerken düşen ve ağır yaralanan 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar 18 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Terziler Mahallesi’nde yaşayan ve 12 Ekim 2022 günü yaşadığı apartmanın 4. Katında selfi çekerken düşerek betona zemine çakılıp ağır yaralanan 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar kazadan sonra sevk edildiği Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Kanavuzlar’ın olay günü düşme anı yöredeki işyerlerinin kamerası tarafından tespit edilmişti.
Kanavuzlar’ın ölümü yaşadığı Ortaca ilçesinde ve yakınlarında büyük üzüntü yarattı. Genç kızın bugün ikindi namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.