Selfie çekti, hayatının şokunu yaşadı

Yazan:
Alaturka Online
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde manzara karşısında selfie çekmek isteyen şahıs hayatının şokunu yaşadı.

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Selfie çekti, hayatının şokunu yaşadı

Tosya ilçesi Kuşçular köyünde ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracından inerek ailesi ile birlikte manzara karşısında selfie çekmek istedi.

UÇURUMA YUVARLANDI

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, içerisinde kimse yokken aniden hareket etti. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil uçuruma yuvarlandı.

Olay karşısında şoke olan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Otomobil olay yerine çağrılan vinçle uçurumdan çekilerek kaldırıldı. İHA

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