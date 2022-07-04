Selfie çekti, hayatının şokunu yaşadı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde manzara karşısında selfie çekmek isteyen şahıs hayatının şokunu yaşadı.
Tosya ilçesi Kuşçular köyünde ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracından inerek ailesi ile birlikte manzara karşısında selfie çekmek istedi.
UÇURUMA YUVARLANDI
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, içerisinde kimse yokken aniden hareket etti. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil uçuruma yuvarlandı.
Olay karşısında şoke olan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Otomobil olay yerine çağrılan vinçle uçurumdan çekilerek kaldırıldı. İHA