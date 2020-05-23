Selimiye'nin provası niteliği taşıyan tarihi cami gelecek ramazanda açılacak

KIRKLARELİ (AA) – ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa etmeden 20 yıl önce yaptığı Cedid Ali Paşa Camisi, restorasyon işlemlerinin ardından gelecek yıl ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Cedid Ali Paşa tarafından 1555 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, 4 satırlık Türkçe inşa kitabesi ve 10 satırlık tamir kitabesi ile dikkati çekiyor.

Kare bir plan üzerine kesme küfeki taşı kullanılarak inşa edilen caminin üzeri, kurşun kaplı büyük bir kubbeyle örtülü.

Kendisinden yaklaşık 20 yıl sonra inşa edilen Selimiye Camisi'nin minyatürü olan, belirli dönemlerde çeşitli restorasyonlar gören camideki birçok önemli kalem işleri, bu restorasyon işlemleri sırasında çimento ile sıvanmış.

Tek şerefeli minaresi, Balkan Harbi'nde Bulgarlar tarafından yıkılan cami, onarılarak yeniden ibadete açılmıştı.

– "5 döneme ait kalem işlerine rastlandı"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cedid Ali Paşa Camisi'nin, Selimiye'den sonra Trakya'daki ikinci büyük cami olduğunu söyledi.

Camide Selimiye'nin izlerinin görüldüğünü belirten Güneren, "Görüyoruz ki Mimar Sinan, Cedid Ali Paşa Camisi'nde Selimiye'nin denemesini yapmış, 20 sonra da Selimiye'yi inşa etmiştir." dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce onarıma alınan camide, çalışmanın, kubbeden iç mekana doğru ilerlediğini anlatan Güneren, şöyle devam etti:

"İç mekanda önemli raspa çalışmalarımızı yaptık. Burada bir dönem popüler malzeme çimento kullanılmış. Zamanla anlaşılmış ki çimento bu tür tarihi yapılara zarar veriyor, özellikle barındırdığı tuz nedeniyle yapılan kalem işlerine zarar veriyor. Burada kubbe kasnağından itibaren bütün sıvalı yüzeylerin çimento sıva olduğunu fark ettik. Bunların raspalarını gerçekleştirdik. Raspa sonrasında dönem dönem caminin bazı kısımlarında 5 ayrı döneme ait kalem işleri izlerine rastladık."

Güneren, çalışmaların bilim kurulu öncülüğünde mimarlık alanında uzman bir ekip tarafından yürütüldüğüne işaret etti.

Uzmanların tavsiyeleri ile 5 döneme ait kalem işleri için Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile proje hazırladıklarını vurgulayan Güneren, şunları kaydetti:

"Kalem işleri çalışmalarımız bitmek üzere. Son rötuşlar yapılıyor. Çeşitli derz ve sıva açma işlemleri ile taş temizlemeleri yaptık. Bahçede camiye özgü olmayan şadırvanı söktük. Eski fotoğraflarına da bakarak daha özgün bir şadırvan yapıyoruz. Bahçede bir takım kazılar gerçekleştirdik, bahçe duvarları onarıldı. Yapı böylece kademe kademe restore ediliyor. Restore işlemlerimizin yaklaşık 1 yıl daha sürmesi bekleniyor. 2021 yılının ramazan ayında camimiz hizmete açılmış olacak."

Güneren, restorasyon çalışmaları sırasında vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için caminin dışına 150 kişilik prefabrik bir cami inşa ettiklerini sözlerine ekledi.