Selin vurduğu Bozkurt’un kaymakamı görevden alındı

Yazan:
Alaturka Online
-

Selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine  Dereli Kaymakamı Murat Atıcı atandı. Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli’ye atandı.

Yayınlanma: 11:35 – 17 Ağustos 2021

Selin vurduğu Bozkurt’un kaymakamı görevden alındı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi.

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla Giresun’un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı.

Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi. (DHA)

Savaş alanı değil; Bozkurt İlginizi Çekebilir Savaş alanı değil; Bozkurt

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?