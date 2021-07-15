Selin vurduğu ilçenin MHP’li başkanı isyan etti: Bakanlığın da suçu var

Rize Çayeli’nde yaşanan sel felaketinin ardından ilçedeki son durum hakkında bir televizyon kanalına bilgi veren MHP’li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, hükümet politikalarını ve yerel yönetimleri eleştirdi.

Bölgede arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Çiftçi, “Dere kenarına ev yapılıyor diye eleştiriyorlar. İçinde yaşadığımız coğrafya bizim kaderimizdir. Dolayısıyla biz bu yamaçlarda ve dere kenarlarında ev yapmak durumundayız” dedi

“HERKESİN SUÇU VAR”

Çiftçi, yamaçlara veya dere kenarlarına ev yapıldığı için bölge halkının haksız yere eleştirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

* Bölge insanını suçlamaktan vazgeçelim. Kamuyu yönetenler, bu yamaçlarda veya dere kenarlarında doğru evleri nerede yapmalıyız diye bize destek vermeleri lazım.

* Hepimiz biliyoruz ki içinde yaşadığımız coğrafya bizim kaderimizdir. Biz bu yamaçlarda ve dere kenarlarında ev yapmak durumundayız ama üst düzey kurumlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi bu yerleşim alanları ile ilgili jeolojik alanlar yapıp nerelere ev yapılması gerektiğini tespit etmeli.

* Ben de dahil olmak üzere kamuyu yönetenler bu yamaçlarda ve bu dere kenarlarında doğru evleri nereye yapmalıyız konusunda bize destek vermeleri lazım.

* Burada suçu birilerine atmak çözüm değil, burada herkesin suçu var. İl Özel İdaresi’nin, belediyenin, AFAD’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, yerel yönetimlerin suçu var.

“İLBANK’TAN GELEN PARAYLA SADECE MAAŞ ÖDENİYOR”

Merkezi hükümetin, yerel yönetimlere nüfuslarına göre para gönderdiğini hatırlatan Çiftçi, zor bir coğrafya olan Karadeniz bölgesine gönderilen para ile belediyelerin çalışma yapamadığını belirterek, “Başkanlar da borçlanarak borçlanarak park, bahçe yapıyorlar. Bir dahaki seçim garantilemek için. Bana diyorlar ‘neden park bahçe yapmıyorsun?’ Geldiğim günden beri alt yapı için çalışıyorum. Geçen yıl yaşanan selde yıkılan duvarları yapıyorum. Park, bahçe yapmakla ölenleri geri getiremeyiz” dedi.

Çiftçi, ilçeye bir gündür su veremediklerini ancak çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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