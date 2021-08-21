Selin vurduğu ülkede dehşete düşüren görüntü

Atlantik Okyanusu’nda oluşan Grace Kasırgası, Meksika Körfezi’nde batıya doğru şiddetini artırarak ilerlerken, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Atlantik Okyanusu’nda oluşan ve geçtiğimiz perşembe günü Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nı vuran Grace Kasırgası, Meksika Körfezi’nde batıya doğru şiddetini artırarak ilerlemeye devam ediyor. Günün erken saatlerinde Veracruz eyaletinin kıyı kesimlerine ulaştığında 200 km/s hıza sahip olan ve Kategori 3 seviyesine ulaşan Grace Kasırgası, kıyıda 5 metreye ulaşan dalgalara neden oldu.

22 ŞEHİRDE ETKİ GÖSTERDİ

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar eyalete bağlı 22 şehirde etkisini gösterdi. Polis raporlarına göre, Veracruz eyaletinin başkenti Xalapa’da yaşanan 2 farklı heyelanda toprak altında kalan bir evdeki 6 kişilik aile ve 1 kız çocuğu hayatını kaybetti. Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia Jimenez yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, selde 3 kişinin kaybolduğunu ifade etti. Jimenez, vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

TABUT SEL SULARINA KAPILDI

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ağaçların yıkılması sonucu yollar kapanırken, yıkılan ağaçlar çok sayıda evde hasara yol açtı. Eyaletin büyük bir bölümünde elektrik kesintileri yaşanırken, telefon hatları kullanılamadı. Çok sayıda ev, sokak ve alışveriş merkezinde su baskını oldu.

Xalapa’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, onlarca araç mahsur kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir tabutun sel sularına kapılıp sokakta ilerlediği görüldü. Çevredeki vatandaşlar yakınlarda bir cenaze olduğunu ifade ederken, tabutun nereden geldiği tespit edilemedi.

ART ARDA UYARILAR

Eyaletin iç kesimlerine doğru ilerlemeye devam eden Grace Kasırgası birkaç saat sonra şiddetini kaybederek, Kategori 2 seviyesine indi ancak yetkililer, yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosi ve Tamaulipas eyaletlerinde yaşayanları uyardı. Söz konusu eyaletlerin sakinlerine yüksek yerlere sığınmaları çağrısında bulunuldu.

Meksika Ordusu ve eyalet polis ekiplerinin afet bölgesinde yürüttüğü arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

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