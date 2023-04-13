Selvan’ı öldüren kocasının akıl sağlığı yerinde çıktı

Olay, 6 Aralık 2020 tarihinde Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi 446 Sokak’ta meydana geldi. 2 çocuk annesi ev kadını Selvan Acar’dan haber alamayan yakınları, evine gitti.

Zile basan yakınları, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan Acar’ı kanlar içinde koltukta hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gelen sağlık ekipleri, Acar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Selvan Acar’ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, cinayet şüphelisi olarak Acar’ın boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi Tanju Acar’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tanju Acar’ı cinayetten bir gün sonra Kaş ilçedeki ormanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp, gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tanju Acar hakkında ‘üst soyu kasten öldürme’ suçundan Fethiye 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 19 Kasım 2021 tarihinde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Acar’a indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

DOSYA YENİDEN YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Sanık Acar’ın avukatı, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını ve dosyada bu konuda rapor olmadığı iddiasıyla kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Tanju Acar’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınması için dosyayı yeniden Fethiye 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

ADLİ TIP RAPORU: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Fethiye 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yeniden görülen davaya tutuklu sanık Tanju Acar Antalya L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla katılırken, Selvan Acar’ın annesi Cemile Kaya, taraf avukatları Okşan Palabıyıkoğlu, Hayal Özenç ile sanık Tanju Acar’ın avukatı İsa Başaran Çelik ise salondaki yerini aldı.

Duruşmada sanık Acar için İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun geldiği belirtildi. Okunan raporda, sanık Acar’ın cezai sorumluluğunu etkileyecek, şuur ve hareket serbestini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtildi. Bunun üzerine savcı mütalaasını sunup Acar için, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

SON SÖZÜ ‘PLANLAMADIM’ OLDU

Tutuklu sanık Tanju Acar mütalaaya karşı savunmasında “Böyle bir durum olmasını istemedim. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum” dedi. Son sözü sorulan Acar, “Bu işi planlamadım. Tasarlayarak bir şey yapmadım” diye karşılık verdi.

YİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Tanju Acar’ı tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına da karar verdi. (DHA)