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27 Nisan 2023
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Selvi Kılıçdaroğlu 12 yıllık ayıba işaret etti

Alaturka Online
Alaturka Online
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Van Seyrantepe’de 12 yıl önce yaşanan depremden bu yana konteynırlarda yaşam mücadelesi veren vatandaşlarla buluştu. Selvi Kılıçdaroğlu, “Kemal Bey’e söyleyeceğim, bu böyle olmamalıydı” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ‘Beslenme Saati’ projesi kapsamında Van’da kadın ve çocuklarla buluştu. Selvi Kılıçdaroğlu, Seyrantepe’de konteynır kenti de ziyaret etti ve “12 yıl önce yaşanan depremden bu yana insanlarımız bu konteyner gettosunda yaşam mücadelesi içinde. Çocukların durumunu anlatmaya dilim varmaz. İktidarı da, muhalefeti de bu insanları unutmuş. Kemal Bey’e söyleyeceğim, bu olmamalıydı. Düzeltiriz” dedi.

Kılıçdaroğlu beslenme saati projesi ile ilgili de şunları söyledi: “Sorunların temelinde de ücret eşitsizliği, herkesin hakkını hak ettiği şekilde alamaması, erişememesi var… Bu durum eğitimde eşitsizliği yaratıyor. Sadece yerel yönetimlerle başarılacak işler de değil. Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu esas merkezi hükümetin sorumluluğudur. Amacımız bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir. Umarım en kısa sürede bu olacaktır. Bundan umutluyum. Sizler de umutlusunuz anladığım kadarıyla gelecek daha güzel olacak buna inanıyorum.”

Alaturka Online
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