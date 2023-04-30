Selvi Kılıçdaroğlu: Baharın esintisi çok güzel günlerin habercisi…

Millet İttifakı, bugün İzmir Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenledi. Mitinge, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir mitinginde çekilmiş bir fotoğrafı bu akşam Twitter hesabından paylaştı. Selci Kılıçdaroğlu, paylaşımda şunları kaydetti:

“Kemal Bey de ben de her gün halkımızla buluşuyor, kucaklaşıyoruz; ama genelde ayrı yerlerdeyiz. Uzun bir aradan sonra İzmir, ne mutlu ki bizi bir araya getirdi. Baharın esintisi çok güzel günlerin habercisi.”