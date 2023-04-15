Selvi Kılıçdaroğlu çiftçi kadınlarla buluştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul’un Çatalca köylerinde çiftçi, üretici kadınlarla bir araya geldi.
O anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, “Bugün Çatalca köylerinde toprağı emeğiyle bereketlendiren kadınlarla bir araya geldim; çocuklarımızla sohbet ettim. Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın, buna yürekten inanıyorum. Bahçelerimizden umut biçeceğiz” notunu düştü.