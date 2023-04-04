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4 Nisan 2023
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Selvi Kılıçdaroğlu, dayanışma pazarını ziyaret etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beyazıt Meydanı’nda kurduğu Dayanışma Pazarı’nı ziyaret etti. Ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selvi Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden gelen üreticilerin yer aldığı Dayanışma Pazarı’na herkesi davet etti. Selvi Kılıçdaroğlu’nun ziyaret görüntülerine de yer verdiği paylaşımı şöyle:

“DEPREMZEDE AİLELERE VE ÇOCUKLARA UMUT OLUYOR”

“Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyazıt Meydanı’nda kurulan Dayanışma Pazarı’nı ziyaret ettim. Deprem bölgesinden gelen yetiştirici ve üreticilerin yer aldığı pazardan alınan her ürün depremzede ailelere ve çocuklarına umut oluyor. Herkesi buraya davet ediyorum.” (ANKA)

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