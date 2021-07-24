Selvi Kılıçdaroğlu, eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı

Armağan Çağlayan’ın sunduğu ‘Gör Beni’ programına katılan Selvi Kılıçdaroğlu, eşi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

“SİYASETE İLK GİRMEK İSTEDİĞİNDE SICAK BAKMADIK”

“Bir lider eşi olmak Türkiye’de çok zor mu?” sorusuna Selvi Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

* Çok kolay değil tabii. Birçok şeyiniz kısıtlanıyor. İster istemez biraz daha dikkatli oluyorsunuz. 47 senedir evliyiz. Ben ilk İzmit’te gördüm eşimi. Aslında ben eşimle teyze çocuklarıyız. Daha önce kendisini hiç görmedim. Teyzemi de nişanımızdan 1 sene önce gördüm.

* Yani evlendikten sonra evlerine gittim. Kemal akademideyken tanıştık yani ondan evvel hiç tanımıyoruz ve aileden de kimseyi görmedim abisi dışında. Kemal Bey ilk siyaset yapmak istediğinde ‘hayır’ demedim ama pek sıcak bakmıyorduk çocuklar da öyle. Zor olacağını biliyorduk.”

“40 SENEDEN SONRA BAMYA SEVDİĞİNİ ÖĞRENDİM VE ŞAŞIRDIM”

Eşinin bazen yoğunluğu nedeniyle eve yemeğe gelmeyeceğini haber vermemesine kızdığını söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, “Kemal’in sadece siyasete atıldıktan sonra değil, daha öncesinden de alışığız biz. Mesela yemek hazırlıyorsunuz, geliyor ve ‘yedim’ diyor. Ben de bazen kızıyorum, haber vermesini istiyorum ama onu da anlıyorum o işin arasında unutuyor. Bazen kızıyorum ben de. Eğer yemek yoksa halâ yoğurt ekmek yer. Zaten çok aşırı yemek yiyen bir insan değil. Yemek seçme huyu pek yok ama mesela ben 40 seneden sonra bamya sevdiğini öğrendim ve şaşırdım. Bamyayı ben pek yemem, çok da evde pişirdiğim bir şey değil. Ama son iki senedir bamya yapıyorum artık. Bizim Tunceli’ye özgü taze fasulye kavurması yemeği vardır, böyle sarımsaklı yumurtalı falan en sevdiği şeylerin başındadır. Yoksa yemek seçme huyu yoktur. Yemek yoksa yoğurt ekmek yer” şeklinde konuştu.

“GÜNLÜK HAYATTA HEP SİYASET KONUŞTUĞUMUZ SÖYLENEMEZ”

Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan’ın, “Evde siyaset konuşuluyor mu?” sorusuna, “Evde konu açılırsa ya da gündemde olan bir şey varsa tabii ki konuşuyoruz, fikrimizi söylüyoruz ama onun dışında günlük hayatta hep siyaset konuştuğumuz söylenemez” yanıtını verdi.

“O ŞEKİLDE GÖRMEK HAKİKATEN BİZİ ÜZDÜ”

Kılıçdaroğlu’nun 21 Nisan 2019’da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde saldırıya uğradığı günün en kötü günü olduğunu söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, “O şekilde görmek hakikaten bizi üzdü. Gerçekten çok kötü bir gündü o. Hemen ulaşamadık kendisine. Sonradan yanındaki arkadaşlara ulaştık. ‘İyiyiz’ falan dediler. O arada ne oldu ne bitti bilemiyoruz. Hemen eve döndük ne oldu ne bitti? Anlayamadık. Yani doğal olarak çok üzüldüm” dedi.

“BÖYLE HİÇBİR ZAMAN ÇOK LÜKS BİR HAYAT ARZUM OLMADI”

Kemal Kılıçdaroğlu ile mütavazi bir yaşamı olduğunu söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, “Onun genel başkan olunca getirdiği bir ayrıcalık bir şey yok. Yaşam tarzımız bu zaten bizim. Böyle hiçbir zaman çok lüks bir hayat arzum olmadı. Öyle çok lüks evler, eşyalar, kıyafetler yani tabi ben de bir kadınım güzel giyinmeyi isterim ama yok çok modayı takip eden bir insan değilim. Genel olarak çocuklarımız, torunlarımız için güzel bir yaşam diliyoruz ama kendimiz için öyle bir şeyimiz olmadı. Yaşam tarzımız bu bizim” ifadelerini kullandı.

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