Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul’da çocuk bakımevi açılışına katıldı

2017 yılında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adının ölümsüzleştiği Yuvamız Beylikdüzü Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete açıldı. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin eşi Deniz Hançerli de katılım sağladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Necmettin Yılmaz’ın anısına özel hazırlanan videonun gösterimi gerçekleşti. Açılışın ardından gündüz çocuk bakımevine katkılarından dolayı Matbaacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Coşkun’a plaket ve çiçek takdim edildi. 724 metrekarelik alanı bulunan ve 6 derslikten oluşan gündüz çocuk bakımevi 150 öğrenci kapasitesine sahip. İçerisinde; açık-yarı açık oyun alanları, ortak etkinlik alanı, amfi ve yemekhanenin bulunduğu gündüz çocuk bakımevi; çocukların eğitimine, kadınların ise sosyal hayata katılımına destek verecek.

“DİLEĞİM BU MEKÂNLARIN DAHA DA ÇOĞALMASI”

Açılışta konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, “Ne kadar çok kreş açılırsa ülkemizin geleceği açısından o kadar iyi olacaktır. Kreşler, anne ve çocuk ilişkisi bakımından da çok önemli. Çünkü anne, çocuğunu güvenle bırakacağı bir yer bulduğu zaman çalışma hayatına da atılır. Bu yuvalara Türkiye’nin gerçekten çok ihtiyacı var. Şimdilik belediyeler eliyle yürütülmeye çalışılıyor. Eğitimde eşitlik büyük öneme sahip, fakat günümüzde, çağ bu kadar ilerlemişken ne yazık ki henüz bir bilgisayara veya internete ulaşamayan çocuklarımız var. Bunların hepsi birer eksiklik” dedi.

Kılıçdaroğlu, açılışta gösterimi yapılan videoya da değinerek “Necmettin Yılmaz’ın babasının konuşması beni çok etkiledi. Hem hüzünlendirdi hem de içime bir sıcaklık doğdu. O kadar güzel duygularla anlatmış ki oğlunu. Biz bu yuvalarda böyle sıcak, güzel yüzleri gülen çocukların yetişmesini istiyoruz” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da “ Bu merkezlerin sayısını 2023’te de artırmaya devam etmek zorundayız. Zorundayız diyorum çünkü; aydınlık bir Türkiye yaratmanın ve bu ülkeye kalıcı bir bahar yaşatmanın yolu istikrarlı bir okul öncesi eğitim politikasından geçiyor” dedi.