Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir’in meşhur midye dolmasını yapan kadınlarla buluştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu; İzmir’de kooperatifleri inceledi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan çocuklara eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi arasında imzalanan ‘Türkiye Beslenme Saati ve İzmir 95′ projeleri işbirliği protokolü için kente gelen Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini Kadifekale’deki midye üreticilerine gerçekleştirdi. Mardinli kadınların İzmir’in meşhur midye dolmasını ürettiği Pagos Midye Kooperatifi’ndeki ziyaret sırasında üretici kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’den bilgi aldı.

‘HALKIN KASABI ZİYARETİ’

Kılıçdaroğlu’nun ikinci durağı Balçova’daki Halkın Kasabı/Halkın Bakkalı oldu. Kılıçdaroğlu burada ürünlerin fiyatına ilişkin bilgi aldı. 9 şubesi ile hizmet veren işletmenin piyasada en düşük 275 liraya satılan kıymayı 195 liradan tüketicilere ulaştırdığı, ayrıca ürünlerin yerli üretici ve kooperatiflerden temin edildiği kaydedildi. Daha sonra e-ticaret yapan Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret eden Selvi Kılıçdaroğlu, ‘Sefertası Projesi’ ile ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıldığını öğrenince memnun oldu. Burada kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, bakım evindeki çocuklarla boyama yaptı.

’23 NİSAN COŞKUSU YAŞADI’

Son olarak Seferihisar’daki ‘Çocuk Belediyesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu atölyeleri gezdi. Resim yaptığı sırada Kılıçdaroğlu’nu karşısında gören 13 yaşındaki İpek Erken ‘Yaraladı Bu Aşk Beni’ türküsünü söyleyerek sürpriz yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun yaşandığı programda İzmir Marşı’nın söylenmesi sırasında çocuklara eşlik etti. Selvi Kılıçdaroğlu’na gün boyunca Neptün Soyer’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çelik, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin ve partili kadınlar eşlik etti.