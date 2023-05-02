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2 Mayıs 2023
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Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Selvi Kılıçdaroğlu, Babacan çiftinin evlerine konuk olduğunu, Ülke Zeynep Babacan ile çay içip börek yerken çekilen bir fotoğraf karesini paylaşarak duyurdu.

“NE KONUŞTUKLARINI BİZ DE MERAK EDİYORUZ”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde evinin mutfağından çektiği videolara göndermede bulunan Selvi Kılıçdaroğlu, “Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız” dedi.

“BU GECE ÇOK DA ERKEN UYUMAYIN”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar bu gece çok da erken uyumayın, olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu ile size bir sürprizimiz var :)” paylaşımında bulundu.

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