Selvi Kılıçdaroğlu: Konuşmamız gereken ciddi bir mesele var





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çektiği videoyu Twitter hesabından paylaştı.

“ÇOCUKLAR GÜNÜ AÇ GEÇİRİYOR, YATAĞA AÇ GİRİYOR”

Paylaşımına “Ben Kemal Bey kadar kameralara alışık değilim, ileride de kameraların önünde olmayacağım. Ama konuşmamız gereken ciddi bir mesele var. Bugün mutfaktan ben sesleniyorum” notunu düşen Selvi Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

* “İyi akşamlar. Biliyorsunuz bu mutfaktan neredeyse günaşırı yayın yapıldı. Kemal Bey, mutfağa her geldiğinde ‘Eyvah yine yayın başlayacak’ diyordum ve hakikaten de ne zaman yapacağı belli olmuyordu. Ama bugün artık mutfağa ben el koydum. Biraz Kemal Bey beni bekleyecek. Bu işin esprisiydi.

* Konuşmamız gereken zor şeyler var. Bu ülkede her 3 çocuktan 1’ini vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor, karnını doyuran da doyan da aslında yeterli beslenemiyor.

“HER ÇOCUK YETERLİ BESLENENE KADAR VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM”

* Her 10 çocuktan 6’sı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor. Ben hem anneanne, hem babaanneyim. Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum.

* Torunlarım için ne istiyorsam, aynısını tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi geleceğimiz. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar, her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun.”

“TEK HAYALİM HER ÇOCUĞUN YETERLİ BESLENEREK BÜYÜMESİ”

Selvi Kılıçdaroğlu, 2 Nisan’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye’de çocuklarımızın %67’si sebzeyi, %87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir” demişti.