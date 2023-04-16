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16 Nisan 2023
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Selvi Kılıçdaroğlu: Mutlu bir geleceği el ele kuracağız

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Kırklareli’nin Kaynarca beldesinde kadın ve çocuklarla bir araya geldi. Selvi Kılıçdaroğlu, kadın ve çocuklara, Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Türkiye Beslenme Saati’ uygulamasını anlattı.

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, bugünkü ziyaretlerinde çekilen fotoğraflarla birlikte şu paylaşımı yaptı:

“Kadınların ve çocukların büyük dertleri var. Ama hepsi, adil bir devletin kolayca çözebileceği sorunlar. Bugün Kırklareli Kaynarca’daydım. Her fırsatta, kadınlara ve çocuklara sorunların çözümsüz olmadığını anlatıyorum. Çocuklar için mutlu bir geleceği el ele kuracağız.”

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