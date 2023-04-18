Selvi Kılıçdaroğlu: Yardımlar kesilecek yalanına inanmayın

Kılıçdaroğlu dün İzmir’de Beylikdüzü Belediyesi’nin ilk defa başlattığı ‘Türkiye Beslenme Saati’ projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu. Çocukların çiçeklerle karşıladığı Kılıçdaroğlu, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Anahtar Kadın Çalışmaları Hizmet Merkezi’nde kadını güçlendirme projeleri kapsamında yapılan el sanatları ve mesleki eğitim tanıtımlarına katıldı. Farkındalık Merkezi’nde engelli bireylerin sorunları ve taleplerini dinledi.

Örnekköy mahallesinde roman vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na CHP’nin İzmir Milletvekili adayları arasında olan ve yoksulluk çalışmaları ile tanınan Hacer Fogga’da eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nu roman kadınlar İzmir Marşı ile karşıladı. Bölgedeki uyuşturucu sorunu ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, kağıt toplama işinden çıkarak geri dönüşüm işçisi olarak sosyal güvence sahibi olan gençleri ve çiçek tasarımı ile geçinen kadınları dinledi. Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası’nın önemine değindi. Kadınların meslek edinme ve bu kapsamda kooperatifleşmesinin önemini anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Kadınların ve yoksulların desteklenmesi çok önemli. Kadınların meslek sahibi olabilmesi ve bunun sürekli, kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Millet İttifakı’nın iktidarında yardımlar kesilecek diyenler var. Bunlara inanmayın. Aile Destekleri Sigortası ile yardımlar aratacağı gibi kadınlara destekler verilecek. Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için çalışıyoruz. Belediyelerimizin yaptığı bu destekleme projelerini aslında devletin yapması gerekiyor. Çok yakında tüm bu yardımlar ve destekleme projeleri devlet eliyle yapılacak.”

Hacer Foggo ise “Ben yıllardır yoksulluk üzerine çalışıyorum. Yardımlar kesilecek söylemlerine sakın inanmayın. Biliyorum ki her sabah çocuklarınızı okula yollarken ne koyacağım beslenmesine diye düşünüyorsunuz. Artık bu böyle olmayacak. Size bunun sözünü veriyorum” dedi.

“İYİ NİYET ELÇİSİ”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası ile birlikte sahaya indi. Özellikle kadın ve çocuklar üzerine olan projeleri anlatıyor. Saatlerce süren programlarda hiç sıkılmadan herkesle fotoğraf çektirip sohbet ediyor. Siyasilerin aksine aceleci davranmıyor. İzmir’deki programlarda “Geleceğin first ladysi ve iyi niyet elçisi” olarak anons ediliyor. Çocuklara olan ilgisi dikkat çekiyor. Kendisine yaklaşan her çocuğu kucağına almaya çalışıyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu çocuklara özel bir boyama kitabı ile boya kalemleri hediye ediyor. Ancak bu boyama kitaplarında siyasi bir propaganda yer almıyor. Kadınlar, Kılıçdaroğlu’na “Sana söz baharlar gelecek” şarkısını söyleyerek sevgilerini gösteriyor.