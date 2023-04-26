Selvi Kılıçdaroğlu: Yoksullukta değil, zenginlikte çocukları eşitlememiz gerekiyor

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen programlara katılmak üzere Van’a giden Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu, Van Ferit Melen Havalimanı’nda kadınlar karşıladı.

Edremit ilçesinde, restoranda aileler ve çocuklarıyla kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kadınlara her zaman güvendiğin belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Güvenmeye de devam edeceğim. Van’a geldiğim için çok mutluyum. Bu projeyle amaç, sadece çocukların sağlıklı gıdaya ulaşması değil. Tabi önceliğimiz bu ama bu gıdaya herkesin eşit oranda ulaşması, asıl önemli olan.

Başkanımızın da dediği gibi yoksullukta değil, zenginlikte çocukları eşitlememiz gerekiyor. Amacımız bu. Bu ‘Beslenme Saati’, sadece çocukları değil aileleri, anneleri de ilgilendiriyor. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı olan konular. Bunların temelinde de ücret eşitsizliği, herkesin hakkını hak ettiği şekilde alamama, erişememe var.

Bu da eğitimde eşitsizliği yaratıyor. Şu an konumuz beslenme ama bu konuların hepsi birbiriyle bağlantılı. Amacımız, bunu en aza indirgemektir. Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak şeyler değil.

Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu esas, merkezi hükümetin sorumluluğudur. Yani bizim amacımız, bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir. Umarım en kısa sürede bu olacaktır. Bundan umutluyum. Gelecek daha güzel olacak buna inanıyorum.”

‘BİR DEVLETİN VARLIĞI ANCAK VATANDAŞLARA SAHİP ÇIKMASIYLA OLUR’

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ‘Beslenme Saati’ uygulamasının, yerelin imkanlarıyla yapılmış ‘sosyal adalet projesi’ olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Ben sosyal medyadan bir paylaşım görmüştüm, çok etkilenmiştim. 10 yaşında Zonguldaklı bir çocuk gitar çalıp, para topluyordu, oradaki insanlardan. Çocuğa soruyorlar, ‘Hayalin ne’ diye. Çocuk, 2023 Türkiye’sinde hayali olarak mutfağımızda daha fazla yiyecek olsun istiyor.

Eğer biz 2023 Türkiye’sinde bu çocuklara bu hayali kurduruyorsak, oturup düşünmemiz lazım. 13’üncü Cumhurbaşkanımızın yöneteceği Türkiye’de, inşallah adil, adaletli ve hakkaniyetli bir düzen kuracağız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

Bir devletin varlığı ancak vatandaşlara sahip çıkmasıyla hissedilir. Yoksulluk, bazı çocuklara öğün atlatıyor. Söylemeye bile dilim varmıyor. Bazı çocuklarımız öğün atlamak zorunda kalıyor. Acıkmamak için su içen evlatlarımız var. ‘Beslenme Saati’nde yanındaki arkadaşının beslenme anında çıkardığı gıdalara bakıp yutkunan çocuklarımız var. Beslenme saatlerini dışarıda geçiren evlatlarımız var.

Biz inşallah CHP iktidarında sosyal devletin ne demek olduğunu, bütün vatandaşlarımıza hissettireceğiz. Bundan hiç şüphe duymuyorum. Genel Başkanımızın önderliğinde, onun Cumhurbaşkanlığında bu ülkeye hak, hukuk, adalet, huzur gelecek. Adil bir düzen kurulacak bundan yana hiç şüphem yok”

SELVİ KILIÇDAROĞLU’NA ENGELLİ RESSAM’DAN HEDİYE

Konuşmaların ardından, engelli ressam Vedat Kiyat, karakalemle çizdiği Kılıçdaroğlu çiftine ait resmi, Selvi Kılıçdaroğlu’na hediye etti. Programda, Beylikdüzü Belediyesi tarafından çocuklara da hediyeler verildi. (DHA)