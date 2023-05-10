Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, Eskişehir Cemevi’nde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

CEMEVİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi’nde kalan ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, dün rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimar Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’ndan 2017 yılında emekli olan Prof. Dr. Hüseyin Özdağ için Eskişehir Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneği Cemevi’nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Erdoğan Toprak, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AKP MKYK üyesi Burhan Sakallı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın 30 yıl önceki öğrencisi Derya Özkar konuşma yaptı. Özkar, “Tunceli’den gelmiş Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi binlerce madem mühendisi yetiştirmiş. Akademinin kendi alanında çok büyük uzman olan bir hocamızdı. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun. Otuz yıldır hocalığımın yanında benim babamdı. Kız evladı olmamış ama ben onun Eskişehir’deki kızıyım. Çok erken öldü. Keşke bu kadar erken ölmeseydi. Allah geride kalanlara sabır versin” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınıp, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığında toprağa verildi.