Semadirek Adası’nda büyük orman yangını, durdurulamıyor

Çanakkale ilinin karşısındaki Semadirek Adası’daki Saos Dağı’nda sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarın etkisi ile hızla büyüdüğü ve kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Yaşar ANTER

Çanakkale ilinin karşısındaki ve Gökçeada’ya sadece 3 kilometre uzaklıktaki Semadirek Adası’ndaki Pifes Grias Vathras Prinos mevkiinde bulunan Saos Dağı ormanlık alanında bu sabah başlayan orman yangınının kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen ve karadan müdahalenin neredeyse imkansız olduğu orman yangınına Dedeağaç (Evros) ve Midilli’den gönderilen 2 helikopter ile 2 uçağın müdahale ettiği ayrıca yangın bölgesine 20 itfaiye, 4 arazözün gönderildiği belirtildi.

Semadirek Adası’ndaki yangın Çanakkale, Gökçeada ve Dedeağaç illerinden rahatlıkla görülebildiği, ada belediyesinin Atina’dan acil ardım talebinde bulunduğu ve kriz masası oluşturulduğu öğrenildi.

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