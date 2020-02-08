Semih Özsoy’dan zehir zemberek sözler: Utanç verici bir gece!

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşma sonrası Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, sert açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk’ü sert bir dille eleştiren Semih Özsoy “Bunları yapanlar koltuklarında rahat oturduklarını düşünüyor olabilir ama yanlarına bırakmayacağız” dedi.

Hakemin kötü olduğunu belirten Semih Özsoy, “Pozisyonları incelemeye gerek yok, şunu çok rahat anladık ki biz bugün 3 tane atsak 4 tane de yedireceklerdi. Gecenin fragmanını saat 5´te gördük. 5´teki maçta neler olduğu geldi, filmin tamamı akşam 8´de ortaya çıktı. Bunları yapanlar, koltuklarında rahat olduklarını düşünüyorlardır. Kesinlikle bunları onların yanına bırakmayacağız. Utanç verici bir gece!” şeklinde konuştu.

TFF Başkanı’na da eleştirilerde bulunan Semih Özsoy, şunları söyledi:

“Şimdiye kadar bizim söylediklerimizi ispatlarcasına malumun ilamı bir gece. Bunu yapanlar utanmalıdır. Bunun yanlarına kalmayacağını da bilmelerini ve ciddiyetinin farkına varmalarını isteriz. Bu söylediklerimizden sonra belki de ceza alacağız ama bunu da gözden geçirmeleri gerekir. Nihat Özdemir, bütün ekipleriyle rahatlıkla toplantı yapıp, isim isim zan altında bırakıp istediğini söyleyebiliyor, yorumcular yorum yapabiliyor ama biz, cevap verdiğimizde ceza yer miyiz, diye düşünüyoruz. Fenerbahçe´nin yöneticisini cezalarla ürkütemezsiniz, korkutamazsınız, bildiğimizden şaşmayız. Bugüne gelince; söylememiz gereken hakem çok kötü, demek olacak ama hakeme de çok kızmamak lazım, o da talimatı yerine getirdi bugün. Çok belliydi ki zaten bütün kamuoyu hemfikir, hakikaten gülelim mi ağlayalım mı bilemiyoruz.

Nihat Bey, `şeffafız´ diyor, umarım gereğini yapar. Nihat Özdemir, `ne oldu transfer yapamıyorsunuz´ dedi, kendine göre yorumları var, onlara da cevap vereceğiz, bugün gündem değişmesin diye cevap vermiyoruz. Şeffaflığın grisi olmaz, ya beyazdır ya da siyahtır. Görüşmelerin ve kendi anlattıklarının tamamını söylemelidir. Bunlardan bir tanesi de `4 dakika 17 saniye neye baktılar?´ dediğinde, `vallahi bilemiyoruz o da şaşırmış, ne yapacağını bilememiş´ deyince benim kendisine aynen ifadem şu olmuştu; `Belki de hiçbir kusur bulamayınca golü vermenin üzüntüsünden şoka girmişti´ dediğimde bize `evet, olabilir´ demişti. Bunların tamamını anlatırlarsa buralara nasıl geldiğimizi kendileri de çok iyi bilirler. Başkanımızın aylardır söyledikleri bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz, onlar şapkalarını önlerine alıp düşünsünler. Bugünkü hakemin kötü ve beceriksiz olduğu evveliyatından belli ama bu hakem bugün kendi kariyeri açısından en iyi maçını çıkardı. Bugün seyircimiz de galeyana geliyordu, Allah´tan hiçbir olay olmadı. Oyuncular da bir süreden sonra demoralize oldu, emekleri var onların da. Biz haklarımızı hukuki yollardan arayacağız.”