Semih Şentürk’ten Arda Güler için transfer açıklaması

A Milli Futbol Takımımız yarın Euro 2024 yolunda ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Maç öncesi Euro 2008’in kahramanlarından Semih Şentürk, Radyo Gol’e konuştu.

“Milli Takımın Ermenistan maçındaki performansını beğenmedim’ diyen Semih Şentürk, “Euro 2008 Çeyrek Finali’nde attığı golle ilgili olarak da Şentürk, “O an allah ne verdiyse vurdum” dedi. Arda Güler’in büyük bir takıma transfer yapabileceğini söyleyen eski milli futbolcu, “Daha fazla süre almalı” ifadelerini kullandı.

A Milli Takımın, Ermenistan’ı 2-1 yendiği maçı değerlendiren Semih Şentürk, “Milli Takım genç, yeni jenerasyon. Kuntz’un maç sonrası söylediği gibi Milli Takımı o maçta çok beğenmedim. Sonuçta bir kalitemiz var. Bunun üstüne coşkuyu, birlikte hareket etmeyi koymamız gerekiyor. Orada ‘nasıl olsa kazanırız ‘havamız vardı. Ancak bazen sert bir rakip çıkar. Hırvatistan’la oynayacağız. Kazandık ama Milli Takımı beğenmedim.” dedi.

Euro 2008’de A Milli Takımı yarı finale çıkaran golünü değerlendiren Semih Şentürk, “O golün anlatımı benim telefon zili gibi oldu. Maçı anlatan Yalçın Abi’yi tekrar gördüğümde ‘O kadar Semih’i nasıl söyledin?’ dediğimde, “O da o golü nasıl attın?” dedi. Ben de farkında değilim” yanıtını veriyorum.” açıklamasını yaptı.

Golde topu indiren Emre Aşık’ın “Rüştü’nün degajı sonrası Semih’le göz göze geldik. Rüştü topa vurdu. Topa bakıyorum ama adamları yıkmaya geliyorum. Geldim, yıktım; topu indirdim, Semih vurdu gol oldu. Hala inanamıyorum” sözleri için Şentürk, “Emre Ağabey’ın o pozisyonunda VAR olsa gol iptaldi zaten (Gülüyor). Adamların üzerine Süpermen gibi geldi.” sözleriyle o anları anlattı.

A Milli Futbol Takımı’nın hafızalara kazınacak 2-3 maçı olduğunu söyleyen Semih Şentürk, “Belki İlhan Ağabey’in (Mansız 2002 Dünya Kupası), Benim Hırvatistan’a attığım gol, bir de Selçuk’un (İnan) İzlanda’ya serbest vuruştan attığı gollerdir. Ülkemizi sokağa döken gollerden başlıcaları bunlardır. Bu golü attığım için çok gururluyum. Ama o anı nasıl anlatayım dersen bir tek Emre ağabeyin havada uçuşunu gördüm. Dedim ki, ‘Bu top buralara bir yerlere seker.’ Oralarda topun nereye düşeceğini hissettiğim için geldiğinde Allah ne verdiyse vurdum. Şu an bana desen ki ‘Onu bilerek mi oraya vurdun?’ Yok. Niye bilerek diyeyim. Mütevazi olayım.” itirafında bulundu.

Hep ‘Genç’ ve ‘Yedek golcü’ olarak anılmasıyla ilgilli ise Semih Şentürk, “Sonuçta tabii ki çok büyük yıldızlarla oynadım. Fenerbahçe’ye gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarla oynadım. Milli Takım’da oynadım. Futbolu bıraktıktan sonra geriye dönüp baktığımda ilk 11’deyken daha fazla gol atmışım. Sonradan girip gol atınca bu üstüne yapışıyor; nöbetçi golcü, yedek golcü. Gol kralı olduğumda daha çok sonradan girip atıyordum. Ancak sürekli oynamadığım için üzülüyordum.” dedi.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe U16 Takımı’nın antrenörlüğünü yapan Semih Şentürk, “Genç golcüleri mi yetiştiriyorsun?” sorusuna “2-3 tane var. Son maçta Bora çıktı. Güzel çocuklar geliyor. Tek temennim onlara süre verilmesi. Benden sonra bir tek Arda konuşuluyor. Arda Güler’le 6 ay çalışma fırsatım oldu. Yardımcı antrenördüm. Zaten belli ediyordu. Sadece üstüne fiziki gelişmesini koymasını söylüyordum. Koyarsa Avrupa’ya çok büyük transfer yapabilir. Şımaracak bir çocuk değil. Onu gözlemledim. Çevresindeki insanlar önemli ama çok da güzel annesi babası var. Onu iyi yönlendiriyorlar. Daha fazla süre almalı. Daha fazla süre alırsa daha güzel şeyler yapacağına şüphem yok.” yanıtını verdi.

Fatih Terim’in Euro 2008 sırasındaki “Türkiye bitti demeden bitmeyecek” sözleri üzerine de eski milli futbolcu, “O zaman çok özel bir kadromuz vardı. Rüştü ağabey, Tümer ağabey, Emre ağabey 30-35 yaşlarındaydılar. Şimdiki kadroya baktığımızda hepsi birbirine yakın. 28 ile 30 yaşları arasındadır. Bizim zamanımızda tecrübeli oyuncular ve genç oyuncular dağılımdaydı. Emre Belözoğlu çıkıyordu, Nihat Kahveci çıkıyordu. Herkes onlara saygılı davranıyordu. Fatih Hoca’nın motivasyon konuşmaları da önemliydi” diyerek sözlerini tamamladı.