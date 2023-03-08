Semih Tufan Gülaltay saldırısından ‘çete’ çıktı





Polisi harekete geçiren olay, 26 Mayıs’ta 03.00 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. İddiaya göre, Semih Tufan Gülaltay’ın Aydınlıkevler’deki iş yerine giden 2 kişi silahlı saldırı düzenlemişti. Gülaltay’ın koruması silahla karşılık verince saldırganlardan Faruk Taş vurularak hayatını yitirmişti. Olayın ardından emekli asker olan E.A. gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

ORGANİZE POLİSİ DEVRALDI

Olayın arkasında suç örgütü ihtimalini gören Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çalışmalarını bu yöne kaydırdı. Polisin araştırmaların ardından olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 12 şüpheliyi belirledi. 3 Mart’ta operasyon kararı alındı. İstanbul merkezli Sakarya, Düzce, Yalova, Bolu, İzmir ve Kocaeli olmak üzere 7 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi, 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 3 tabanca, 60 mermi ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 5’i serbest kaldı.

5 YIL 8 AY CEZA ALMIŞTI

Semih Tufan Gülaltay; Akın Birdal’a 1998’de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla, 5 yıl 8 ay ceza yatmıştı. Ergenekon Davalarında da adı geçen, 7 yıl tutuklu kalan Gülaltay’ın iş yerine saldırıyla ilgili polis çok yönlü soruşturma başlatmıştı.

Youtube hesabından düzenli olarak gündeme dair videolar da paylaşan Gülaltay, o dönem “SADAT olayının perde arkasında hazırlanan oyunun figüranları kimler? Aktörleri kimler? Kaos geliyor” başlıklı bir video yayınlamıştı.