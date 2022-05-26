Semih Tufan Gülaltay’ın iş yerine silahlı saldırı

İstanbul’da Semih Tufan Gülaltay’ın Maltepe’deki iş yerine 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Gülaltay’ın koruması E.A. saldırganlara karşılık verince çatışma yaşandı. Saldırı düzenlediği iddia edilen 2 şüpheliden Faruk T. hayatını kaybetti.

Habip ATAM

Polisi harekete geçiren olay, Maltepe’de meydana geldi. İddiaya göre, Semih Tufan Gülaltay’ın Maltepe Aydınlıkevler’deki iş yerinde gece saat 03.00 sıralarında silah sesleri duyuldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler iş yerine girince kanlar içinde yerde yatan biriyle karşılaştı. Kısa süre sonra sağlık ekipleri de adrese ulaştı. Üzerinden çıkan kimlikten Faruk Taş olduğu öğrenilen ve silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Taş’ı Gülaltay’ın koruması E.A.’nın vurduğu belirlendi.

MİNİBÜSLE GELDİLER

Olayla ilgili polis ekiplerince araştırma başlatıldı. Emekli asker olan E.A.’nın bilgisi alınarak, güvenlik kamera kayıtları incelendi. İddiaya göre hayatını kaybeden Faruk Taş ve yanındaki bir kişi 03.00 sıralarında bir minibüsle iş yerinin önüne geldi. Ardından ikili silahla ateş ederek içeriye girdi. Bu sırada uyuyan güvenlik görevlisi E.A. hemen uyanarak silahına davrandı. Karşılık verince çatışma yaşandı. Faruk Taş, çatışma sırasında vurularak yere yığıldı.

Furkan Taş’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Koruma E.Ö. ise gözaltına alındı. Saldırının Semih Tufan Gülaltay’la husumetli kişilerce yapılmış olabileceği belirlendi. Bunun üzerine konu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne devredildi.

5 YIL 8 AY CEZA ALMIŞTI

Gülaltay; Akın Birdal’a 1998’de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla, 5 yıl 8 ay ceza yatmıştı. Ergenekon Davalarında da adı geçen, 7 yıl tutuklu kalan Gülaltay’ın iş yerine saldırıyla ilgili polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Youtube hesabından düzenli olarak gündeme dair videolar da paylaşan Gülaltay, son olarak “SADAT olayının perde arkasında hazırlanan oyunun figüranları kimler? Aktörleri kimler? Kaos geliyor” başlıklı bir video yayınlamıştı.

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