Semptomlar ortaya çıkmadan demans hastalığını teşhis edebilecek

Bilim insanları demans hastalığının tedavisinde devrim niteliği taşıyacak bir çalışma üzerinde çalışıyorlar. Çalışmaya göre; yapay zekâ, daha semptomlar gelişmeden demans hastalığını teşhis edebilecek.

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Tedavi ve teşhis süreci kritik olan hastalıklardan biri olan demans ile ilgili bilim dünyasından sevindirici bir haber geldi ve hastalığın teşhisinde teknolojiyi odağına alan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Yeni bir çalışma, yapay zekâ kullanarak henüz hasta herhangi bir semptom göstermeden, yıllar öncesinden demans teşhisini koyabilecek.

Çalışmaya göre; AI algoritmaları milyonlarca beyin taraması ile beslenerek beyindeki anormallikleri tanımak için eğitilebilirler. Önceki araştırmalar, bir AI algoritmasının iki buçuk dakika içinde bir beyin tümörünü teşhis edebildiğini bulmuştu. Bu teşhisi yapabilmesi için bir doktorun ise 20 ila 40 dakika gibi bir süreye ihtiyacı var.

Araştırmacılar; bu tür algoritmaların çıplak gözle gözden kaçabilecek anormallikleri de tespit edebildiklerini belirttiler.

DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE SONUÇLA KARŞILAŞTIRABİLECEK

Profesör Zoe Kourtzi tarafından geliştirilen algoritma, bir hastanın beyin taramasını alıyor ve bunu binlerce demans hastasından alınan taramalarla karşılaştırıyor. Sistem, taramadaki kalıpları veya değişiklikleri tanımlayabilir ve bunları hastalığın nasıl ilerlediğini görmek için halihazırda demans teşhisi konmuş hastalarla karşılaştırabilir.

Kourtzi BBC’ye verdiği demeçte, “Erken müdahale edersek, tedaviler erken başlayabilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir” derken semptomların hiç ortaya çıkmayabileceğine ya da çok geç çıkabileceğine de dikkat çekiyor.

Klinik öncesi testler, sistemin hastada hafıza kaybı gibi semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce demansı teşhis edebildiğini ve belirgin bir hasar belirtisi olmadığında bile beyindeki değişiklikleri tespit edebildiğini gösterdi.

Sistem üzerinde artık Cambridge’deki Addenbrooke Hastanesi’nde ve ülke çapındaki bir dizi hafıza kliniğinde, geleneksel teşhis yöntemleriyle karşılaştırmak ve gerçek yaşam ortamlarındaki değerini değerlendirmek için bir deneme yapılacak.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Araştırmayı yürüten Dr Timothy Rittman, “Bu hastalık grubu insanlar için gerçekten yıkıcı. Bu yüzden teşhis konusunda daha emin olmak için yapabileceklerim ve hastalara hastalığın olası ilerleyişi hakkında daha fazla bilgi vererek hayatlarını planlamalarına yardımcı olmak için benim için son derece önemli” dedi.

Alzheimer’s Research UK’den Dr Laura Phipps ise şunları söyledi: “Bunun gibi yapay zekâ sistemleri şu anda sağlık hizmetlerinde pek çok alanda uygulanıyor. Makine öğrenimi modelleri, doktorlara taramaları yorumlama konusunda daha fazla güven vererek hastalar için daha doğru bir teşhis sağlayabilir. Gelecekte, bu tür yaklaşımların yalnızca mevcut tanı tekniklerinin uygulanma şeklini iyileştirmekle kalmayıp, bunamaya neden olan hastalıkları çok daha erken tespit etmek için devrim niteliğinde yeni yaklaşımlara kapı açacağını umuyoruz. Bunun demanslı insanlar ve aileleri üzerinde büyük bir etkisi olacaktır.”

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