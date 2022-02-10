Sen, ben kavgasının zamanı değil

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Lideri Mustafa Sarıgül, Saygı Öztürk’e konuştu. Sarıgül, tehlikenin büyük olduğuna dikkat çekti ve başlıktaki tespiti yapıp “Partiler biz demeli” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi’ni kurduktan sonra yaklaşık 300 bin kilometre kat etti. Gördü ki, ülkemizin en önemli konusu işsizlik, geçim sıkıntısı, yoksulluk. Sarıgül, “Son gelen elektrik faturalarıyla insanlar gülmesini unuttular. Elektrik faturaları cep değil, canları yakıyor. 60 metrekarelik yerde oturan vatandaşa 80 TL elektrik faturası gelirken, şimdi 350 TL fatura gelmiş.Türkiye’nin bel kemiği olan esnaf, garson, komi ve yardımcı personel sayısı 15 milyon kişiyi buluyor. Onlar, Türkiye’nin orta direğini oluşturuyor” diyor. Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Esnaflarımızın ışığının sönmemesi lazım. Doğalgaz faturaları ve elektrik faturaları geri alınmazsa bir çok esnafımız dükkanını kapatmak zorunda kalacaktır. Yıllardır ilk defa bu yıl yurttaşlarımız kışa evlerinde üşüyerek girdi. Kombilerini açamıyorlar, lambalarını dahi yakamıyorlar. Türkiye’de 84 milyon mutsuz, 84 kişi mutlu. 84 milyon, 84 kişiye çalışıyor”

SÖZLER TUTULMUYOR

Sarıgül, “Emeklilikte Yaşa Takılan-EYT” yaklaşık 5 milyon vatandaşı AKP iktidarının mağdur ettiğini, belirtiyor, “EYT’lilerin sorunları mutlaka çözülmelidir. Seçimden önce ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağı açıklanan öğretmenlerimiz, sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarımızın hakları kendilerine derhal verilmelidir. Türkiye’ de 12,5 milyon engelli yurttaşlarımız var. Onların kamu kurum ve kuruluşlarına atamalarına öncelik verilmeli” diyor.

AKP, üreticiyi değil ithalatçıyı korudu

TDP olarak demokratik parlamenter sistemi savunduklarını, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargının da ana görüşleri olduğunu belirten Sarıgül, şunları söyledi:

“TDP, Atatürk milliyetçiliğini, inançlara saygılı laikliği, üretimi, alın terini ve emeği destekleyen evrensel hukuk kurallarına bağlı kalan ve bayrak birliğinden ayrılmayan bir partidir. TDP Malazgirt’ten, Kocatepe’ye tam bağımsız Türkiye için yola çıktı. Ekonomik milliyetçilik ‘Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı’ anlayışıyla yola çıkıyor. Fındığımıza, çayımıza, şekerimize, incirimize, ayçiçeğimize, buğdayımıza, arpamıza sahip çıkacağız”

AKP iktidarının üreticiyi değil, değil, ithalatçıyı koruduğunu, kendi çiftçimizi değil, yabancı çiftçiye destek verdiğini öne süren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “AKP iktidarı son 19 yılda 10 milyon ton buğday ithal etti.120 milyar dolar parayı Kanada, Rus, Bulgar, Suriye çiftçisine verdi” dedi.

Yurttaşları vatan sofrasında toplayacağız

Partilerinin ayrıştırmak için değil kucaklamak için, kötülemek için değil, çare bulmak için yollarda olduğunu dile getiren Sarıgül, “Ankara’da çeşitli nedenlerle küstürülmüş, kıyıda köşede kalmış milyonlarca yurttaşımızı vatan sofrası etrafında buluşturmak istiyoruz. Biz gerçekleri, inandıklarımızı söyleyeceğiz. Doğru olan neyse ülkemiz için onu yapacağız. Ülkemize karşı sorumluluklarımız var ve bunları yerine getirmek için yollardayız. TDP, ‘Muharrem ayı da bizim, Ramazan ayı da bizim’ diyen ötekisi olmayan bir anlayışla yollardadır. Tehlike büyük. Tehlike yanımızdan geçerken bütün siyasi partiler ‘ben’ değil, ‘biz’ demesi lazım. Sen-ben kavgası yapmanın zamanı değil” dedi.