Sen Çal Kapımı 12. son bölümde neler yaşandı?

Sevilen dizi Sen Çal Kapımı, dün akşam 12. son bölümüyle ekranlara geldi. Sen Çal Kapımı son bölümünde; Serkan ve Eda’nın duygusal yakınlaşmaları devam ederken, Serkan tüm duygularını Eda’ya söyledi. Ancak Eda henüz aşkını itiraf edemedi. İşte Sen Çal Kapımı 12. son bölümde yaşananlar…

SEN ÇAL KAPIMI 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var.

Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM FRAGMANI