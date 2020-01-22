Sen Ne Saçmalıyorsun , Ak Parti Ülkeyi Bitirdi ! Çiftçilik Bitiyor Mu ?





CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun hazırladığı tarım raporunda çiftçinin üretim yapamadığın, tarım sanayisinin de çöktüğünü belirterek, "Üreticinin üretimden çıkması, tarlalarını, traktörlerini satması tüm Türkiye’ye adım adım yansıyor. Mutfak fiyatlarındaki yangından sonra traktör üretim alanı da büyük bir çöküş yaşıyor. 2019 yılında, 2017 yılına göre trafikte tescil ettirilen traktör sayısı yüzde 59.3 oranında düşmüştür" dedi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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