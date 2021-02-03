Senaryoya yakışan son

Futbolun değişmez kuralıdır, atan ve tutan iyiyse kazanırsın. Fenerbahçe’de bu sene atan yok ama tutan çok iyi. Mücadeleyi izleyenler ve maçta oynayanlar bile Altay Bayındır’ın performansını konuşuyorsa, maçın özeti bellidir.

Fenerbahçe, Hatay deplasmanında maça ön alan baskısıyla başladı. Erol Bulut’un planı, rakibin hızlı hücum çıkışlarını kesmekti, bunda da başarılı oldu. Pelkas, Sosa, Mesut ve İrfan gibi kreatif oyuncularınız olmayınca iş görev adamlarına kalıyor. Orta saha ve hücum hattı taktik disipline uyan, savaşan, mücadeleci isimlerden oluşuyor. Böyle olunca göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya çıkıyor. Sorun Erol Bulut’un kontrolü kaybetmek istemeyen taktiksel oyun anlayışı. Ama dün ikinci yarıda kontrolü ciddi şekilde kaybetti takımı. Burada da Altay devreye girdi. Boupendza biraz daha dikkatli ve şanslı olsaydı başka şeyler konuşabilirdik. Hatay’ın dünyaları kaçırırken Billong’un kendi kalesine attığı gol bu senaryoya yakışan sondu açıkçası. Bu maç ancak böyle bir golle sonlanabilirdi. Dün şans Hatay için kapıyı kırmıştı bir kere.

Szalai zor ve gerçek sınavını başarıyla geçti. Hava toplarında müthişti, ikili mücadelelerde de ayakta kaldı. Hatay’ın hücum hattına karşı boğuşmaz kolay iş değil. Caner belki de ilk kez defansif olarak ön plana çıktı. Osayi de hızı, ayaklarına hakimiyeti ve pas yeteneği ile takıma güç katacağını gösterdi. Mert Hakan’ın silik oyununa Erol Bulut’un 90 dakika sabretmesi ise verilen pozisyonların sebebiydi.

Gelelim filmin esas yıldızı, ‘Evin oğlu’na… Çok büyük kalite ama bir süre daha zamana ihtiyacı var, orası kesin. Büyük beklentilere girmek için çok erken.