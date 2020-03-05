Senato 8,3 Milyar Dolarlık Corona Paketini Onayladı

ABD Senatosu hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti’nin desteğiyle Corona virüsüne karşı mücadeleye 8,3 milyar dolar kaynak ayrılmasını içeren paketi kabul etti. Paket 1’e karşı 96 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi de bütçe paketini Çarşamba günü 2’ye karşı 415 oyla geçirmişti. Paket şimdi imza için Başkan Donald Trump’ın masasına gidecek.

Anlaşma Corona virüsü salgınıyla mücadeleye 7,8 milyar ödenekle yaşlıların sağlık hizmeti almasını kolaylaştıracak tele-sağlık programına 500 milyon dolar kaynak ayrılmasını öngörüyor.

Kongre üyeleri günlerdir pakete son şeklini vermek için çalışma yürütüyordu.

Paketin içerdiği toplam bütçe Beyaz Saray’ın daha önce teklif ettiği 2,5 milyar doların çok üzerinde. Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer 8,5 milyar dolarlık paket önermişti.

Geçen hafta Başkan Trump, Corona virüsü salgınıyla mücadelede daha yüksek seviyede harcama yapılmasına yeşil ışık yakmış ve “Ne kadar gerekiyorsa harcayacağız” demişti.

Corona virüsüne bağlı ölüm sayısı dünya genelinde artarken hükümetler de aldıkları önlemleri arttırıyor. Vaka sayısı dünya genelinde 95 bini geçerken, can kaybı sayısı Perşembe günü itibarıyla 3 bin 303’ü aştı. Salgının 84 ülkeye sıçradığı belirtiliyor.

Corona virüsü ABD’nin 50 eyaletinin de 16’sına yayılmış durumda. Virüse bağlı ölüm sayısının 11’e çıktığı ülkede bu kayıpların 10’u Washington eyaletinde yaşandı. Amerika’da virüsün tespit edildiği vaka sayısının ise en az 110 olduğu bildiriliyor.