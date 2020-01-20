Senato Yargılamaya Hazırlanıyor Trump Davos’a Gidiyor

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti tarafından yürütülen azil soruşturmasıyla işbirliği yapmayı reddeden Başkan Donald Trump’ın azil yargılamasına başlayan Senato’ya yazılı savunmasını sunması bekleniyor.

Ancak Başkan Trump Senato’daki yargılama başladığı sırada Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’na gitmek için yola çıkacak. Başkan’ın bazı danışmanlarının yargılama başladığı sırada bu seyahate çıkmasına sıcak bakmadığı şeklinde haberler de ABD basınına yansıdı.

Görevi kötüye kullanma ve Kongre’ye engel olmakla suçlanan Trump, ABD tarihindeki 45 başkandan azille karşı karşıya kalan dördüncüsü.

Başkan Donald Trump, geçen yıl Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon konuşmasında 2020 seçimlerinde siyasi rakibi olması muhtemel Demokrat Parti Başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütmesini istemek ve bu ülkeye yapılması planlanan 391 milyon dolarlık askeri yardımı bu soruşturmalar başlayıncaya kadar askıya almaya çalışmakla suçlanıyor.

Davos’un yıldızlarının Trump ve Greta Thunberg olması bekleniyor

Trump ise Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kentine gidiyor.

Davos’un iki yıldızının geçen yıl zirveye katılmayan Başkan Trump ve genç iklim eylemcisi Greta Thunberg olması bekleniyor.

Son olarak Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul çalışmalarında karşılaşan ikilinin bakışması dünya basınına yansımıştı. Thunberg, yanından geçen Başkan Trump’a onaylamaz bakışlarla bakmış bu kare sosyal medyada ve basında yer almıştı.

İkili bu kez forumda farklı etkinliklere katılacak ve karşılaşmaları olasılığının düşük olduğu sanılıyor.

Yüzlerce protestocu forumun yapılacağı kasabaya doğru yola çıkarken polis trafik kontrollerini ve güvenlik önlemlerini arttırdı.

Zürih polisi, devlet başkanı, başbakan ve kraliyet aileleri üyelerinin de dahil olduğu 130 katılımcının uluslararası kanunlarla korunduğunu belirtti. 50’nci yılını kutlayan foruma toplamda 118 ülkeden 3 bin sivil toplum lideri, iş ve siyaset dünyasından ismin katılması bekleniyor.