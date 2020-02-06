Senato’da Aklanan Trump Açıklama Yapacak

Başkan Donald Trump, Senato’da dün hakkındaki azil suçlamalarından aklanması hakkında bugün Beyaz Saray’da kamuoyuna açıklama yapacak.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato dün akşam yaptığı oylamada, Trump’ı ‘’görevi kötüye kullanma’’ ve ‘’Kongre’nin çalışmasını engelleme’’ suçlamalarından aklamıştı. Böylece Trump görevde kalmayı sürdürecek ve tüm gözler bundan sonraki 9 aylık süreçte cereyan edecek başkanlık seçimleri kampanyasına çevrilecek.

Trump Senato’daki oylamanın ardından paylaştığı Twitter mesajında, ‘’azil oyunundaki zaferi’’ hakkında açıklama yapacağını duyurmuş ve sonsuza kadar başkan kalacağını gösteren bir video paylaşmıştı.

Başkana yakın bir kaynak, TSİ 20’de kamera karşısına geçmesi öngörülen Trump’ın konuşmasının ‘’kendini temize çıkarma konuşması’’ olacağını, ‘’ben size söylemiştim’’ gibi bir tema içereceğini belirtti.

Azil soruşturması, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’e, siyası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini soruşturması için baskı yaptığı ve bu ülkeye yönelik ABD yardımlarını da pazarlık kozu olarak kullandığı iddiasıyla başlatılmıştı.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki iki suçlamayı 18 Aralık’ta kabul etmişti. Trump bugüne kadar Senato’da azil yargılamasına tabi olan üçüncü ABD başkanı oldu. Bugüne kadar hiçbir ABD Başkanı Senato tarafından görevden alınmadı.

Senato’daki oylamada 2012 başkanlık seçimlerinde Barack Obama’nın karşısında yarışan Cumhuriyetçi Parti Utah Senatörü Mitt Romney, ‘’görevi kötüye kullanma’’ suçlamasında Trumo’ın suçlu bulunması gerektiği yönünde oy kullanarak parti çizgisi dışında tercih belirten tek senatör oldu.

Senato’daki oylamanın neticesi Trump açısından önemli bir zafer olarak görülse de Demokratlar, Senato’daki süreçte tanıkların dinlenmesini kabul etmeyen Cumhuriyetçiler’i adil bir yargılama yürütmemekle suçluyor ve Amerikalılar’ın yaşananları görüp kendi sonuçlarını çıkaracağı mesajını veriyor.

Bundan sonra ne olacak?

Oylamanın ardından Demokratlar Trump’ı soruşturma konusunda bundan sonra nasıl adımlar atmaları gerektiği konusunda net bir karara henüz varmış değil. Trump’tan daha fazla bilgi almak için Demokratlar’ın girişimiyle başlatılan birden çok dava halen sürüyor ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Meclis’in ‘’hem hukuk mahkemeleri hem kamuoyu mahkemesinde’’ Anayasa’yı koruyacağının sözünü verdi.

Ancak Demokratlar, Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ı Temsilciler Meclisi komisyonlarında ifade vermeye çağırıp çağırmayacakları konusunda bir açıklama henüz yapmadı. Senato’daki Cumhuriyetçiler, yargılama sırasında Bolton’un ifadeye çağrılmasını Demokratlar’ın baskılarına rağmen kabul etmemişti.

Azil yargılamasında başsavcı olarak görev yapan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff PBS’a yaptığı açıklamada, ‘’Bundan sonraki adımlar konusunda karar vermedik’’ dedi.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Demokratlar’ı azil konusunu Kasım’da yapılacak seçimlerde Senato’d tekrar çoğunluğa geçmek için avantaj sağlamak amacıyla kullanmakla suçladı.

Demokratlar ise Senato’da aklanmanın ABD demokrasisine tehdit olarak gördükleri Trump’ı daha da cesaretlendireceğinden endişe ediyor.

Trump’ın karşısında 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için halen 11 Demokrat aday adayı yarışıyor ancak Trump seçim kampanyasına arkasında güçlü bağış desteği ve Cumhuriyetçiler’in tamamına yakınının desteğinin getirdiği avantajlarla giriyor.

Trump özellikle beyaz erkekler, kırsal kesimlerde yaşayanlar, Evanjelik Hıristiyanlar ve muhafazakar Katolikler başta olmak üzere muhafazakar çevrelerin desteğini korumayı da başardı.

Reuters/Ipsos’un bu hafta başında yaptığı son ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 42’si Trump’ın performansını onaylarken, onaylayamayanların oranıysa yüzde 54. Bu oranlar Temsilciler Meclisi’nin Eylül’de azil soruşturmasını başlattığı dönemdekiyle hemen hemen aynı.