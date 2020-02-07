Senato’da Aklanan Trump Yönetimde ‘Temizlik’ Yapacak mı? 

Senato’daki azil yargılamasından aklanması sonrası Beyaz Saray’da zafer konuşması yapan Başkan Donald Trump’ın yönetimi içinden bundan sonra atacağı adımlar merak konusu. Trump, koltuğunun sallantıda olduğu iddia edilen Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney’nin görevine devam edeceğini açıkladı.

Trump, Mulvaney’nin yönetiminden ayrılacağı haberlerinin doğru olmadığını kaydetti.

Azil sürecinde Trump’a karşı hareket ettiği öne sürülen Mick Mulvaney, 17 Ekim’de düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya yardımını askıya aldığını kabul etmiş, yabancı hükümetlere yapılacak yardımların ertelenmesinin sık rastlanan bir durum olduğunu söylemişti. Ancak Mulvaney, daha sonra yapılan yazılı açıklamada Trump’ın 25 Temmuz tarihli Ukrayna lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde karşılıklı bir pazarlığın kesinlikle yapılmadığını savunmuştu.

Mulvaney, Temsilciler Meclisi’nde ifadeye çağrılmasına rağmen, bu konudaki celbe karşı çıkmıştı.

Trump öte yandan Temsilciler Meclisi’ndeki soruşturmada ifade veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görevli Ukrayna uzmanı Alexander Vindman ile ilgili kararı ilerleyen zamanlarda vereceklerini belirtti.

Vindman verdiği ifadede, “Biden’lar konusunda var olmayan bir soruşturma açılmasını istiyordu. Hiçbir belirsizlik yoktu” demişti. Beyaz Saray yetkilisi, ABD’nin AB büyükelçisinin Ukraynalı yetkililere Biden’ların soruşturulması için baskı yaptığını duyduğunu söylemişti.

Trump o dönemde Yarbay Vindman’ın ifadesinin bir kısmını dinlediğini belirtmiş, “Adamı hiç görmedim, onu hiç tanımıyorum” diye konuşmuştu.

Daha sonraysa, ifade veren bir diğer isim Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yardımcılarından Jennifer Williams ile Vindman için “Asla Trumpçı olmadılar” demişti.

Williams hafta başında Beyaz Saray’daki görevinden ayrılarak ABD Merkez Komutanlığı’na kaydırılmıştı.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynak, Vindman’ın yeniden Savunma Bakanlığı Pentagon’da görevlendirileceğini bildirmişti. Vindman’ın Beyaz Saray’daki görevden alınacağı iddialarını ilk olarak Bloomberg haber kanalı gündeme getirmiş, bu adımın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde daha geniş kapsamlı bir küçülmenin parçası olabileceğini duyurmuştu. Bloomberg’e bilgi veren başka kaynaklarda bazı görev değişikliklerinin, Trump’ın kendisine ihanet edildiği algısından kaynaklandığını belirtti.

Washington Post gazetesi de, Vindman dışında Trump’ın Temsilciler Meclisi ile azil soruşturmasında işbirliği yapan başka isimleri de görevden almayı düşündüğünü yazdı.

Beyaz saray sözcüsü Stephanie Grisham, dün Fox News’a yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın gördüğü ‘’korkunç’’ muameleyi gözden geçirdiğini söylemiş ve “Belki bazıları bunun hesabını vermelidir” demişti.