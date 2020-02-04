Senato’da Yargılanan Trump’ın Birliğin Durumu Konuşması Bu Akşam 

Başkan Donald Trump, ABD Başkanları’nın her yıl Kongre’ye hitaben yaptıkları ve televizyondan canlı yayınlanan Birliğin Durumu konuşması için bu akşam kürsüye çıkacak. Trump, görevi kötüye kullanma ve Kongre’nin çalışmasına engel olma suçlamalarıyla hakkındaki azil sürecini başlatan ve Senato’da yargılanmasına neden olan Temsilciler Meclisi’nin Demokratları ile de bu konuşma sırasında yüzleşmiş olacak.

Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın konuşması sırasında başından beri “cadı avı” olarak değerlendirdiği azil süreci konusunda Demokrat Partili Kongre üyelerine saldırmasına olası görülüyor, ancak Reuters haber ajansına açıklama yapan Trump’ın Beyaz Saray’daki yardımcıları Başkan’ı azil konusuna değinmekten ve çatışmaya girmekten caydırmaya çalıştıklarını söylediler.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato, azil konusundaki nihai kararını Çarşamba günü yapılacak oylamayla verecek. Başkan’ın bu oylamada 53 koltukla çoğunlukta olan Cymhuriyetçiler tarafından aklanması bekleniyor. Cumhuriyetçi senatörlerin hiçbiri şu ana kadar Demokratlar’la birlikte oy kullanacaklarını söylemedi, bu da yapılacak oylamanın Senato’daki parti dağılımıyla doğru orantılı olması olasılığını güçlendiriyor.

“Sahne ışığının sıcaklığına dayanması zor olacak”

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ise New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Başkan’ı Kongre’de bir konuk olarak dinleyeceklerini söyledi ve “Bir konuk gibi davranmasını umuyorum” dedi.

Pelosi “Üzerine düşen sahne ışığının sıcaklığına dayanması zor olacak” diye de ekledi.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkiliyse Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump’ın azil konusuna değinse de bu konuya derinlemesine girmeyeceğini söyledi; ancak bu durumun değişme olasılığının da her zaman açık olduğunu kaydetti.

Pazar gecesi Florida eyaletinin Palm Beach kasabasındaki golf tesisinde Super Bowl kupası sırasında gazetecilere açıklama yapan Trump, “Çok çok pozitif bir mesaj vermek istiyorum” diye konuştu.

“ABD’nin Muhteşem Geri Dönüşü”

Başkan’ın konuşmasın temasının “ABD’nin Muhteşem Geri Dönüşü” olması, güçlü ekonomiye, Çin’le yapılan ticaret anlaşması ve Meksika-Kanada ticaret anlaşması gibi başarılara değinmesibekleniyor.

Trump’ın siyasi muhaliflerine sağlık masraflarının, ilaç fiyatlarının azaltılması ve altyapının yenilenmesi gibi konularda birlikte çalışmayı teklif etmesi de gündemde.

Ancak her iki partinin de seçim çalışmalarına yoğunlaştığı bu dönemde bu konuların yasalaştırılması gibi bir ilerleme beklenmiyor.

Başkan Trump’ın sağlık sigortasına Demokrat Parti’nin aday adaylarından Bernie Sanders ve Elizabeth Warren kendi planlarıyla meydan okuyor.

Trump’ın konuşmasında ABD’nin güney sınırındaki yasadışı geçişleri önleme çabalarına da yer vermesi bekleniyor. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham’ın Fox News televizyonuna yaptığı açıklamaya göre Başkan, yasadışı bir göçmen tarafından öldürülen bir kişinin iki akrabasını kürsüye konuk olarak çıkartacak.

Süleymani gündeme gelebilir

Trump’ın İranlı komutan Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmesi gibi ulusal güvenlik hamlelerine de konuşmasında yer vermesi bekleniyor.

Birliğin Durumu konuşmasını Senato ve Temsilciler Meclisi’nden Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle birlikte kabine sekreterleri ve Anayasa Mahkemesi üyeleri gibi VIP konuklar da dinliyor. Geçen yılın konuşması televizyonda 47 milyon kişi tarafından izlenmişti.