Senato’daki Yargılamada Görgü Tanığı Bilmecesi

Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına yeni haftanın ilk gününde devam edilecek. Bu hafta görgü tanıklarının dinlenip dinlenmeyeceği netleşecek.

Demokratların görgü tanıkları ve belgeler için Senato’ya önerge sunmaları bekleniyor.

Ancak önergenin kabul edilmesi için 100 üyeli Senato’da 51 senatörün buna destek vermesi gerekiyor. Bu nedenle bağımsızlarla birlikte sayıları 47 olan Demokratların 4 Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyacı var.

Şu ana kadar Cumhuriyetçi senatörlerden sadece Mitt Romney, Senato’da yargılama başlamadan önce Başkan Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın dinlenmesi için oy vereceğini söylemişti. Ancak Bolton bu söylemini saha sonra “büyük ihtimalle” şeklinde değiştirdi.

2 Cumhuriyetçi senatör de bu yöndeki bir önergeye destek verebileceklerini ima etmiş ama net bir açıklamada bulunmamıştı.

Eğer yapılacak oylamada 50-50’lik bir sonuç çıkarsa kördüğümü Anayasa Mahkemesi Başkanı ve aynı zamanda Senato’daki yargılamaya başkanlık eden John Roberts çözecek.

Senato’daki yargılama planına göre haftanın ilk ve Salı günü Trump’ın hukuk ekibi savunmasına devam edecek. Çarşamba gününden itibaren senatörlerin taraflara 16 saat soru sorma hakkı var.

Bunun ardından da senatörler 4 saat boyunca görgü tanıklarının gerekli olup olmadığını tartışabilecek.

Senato’daki yargılama planına göre Cuma günü görgü tanıklarının dinlenip dinlenmemesi yönünde oylama yapılması bekleniyor.

Ancak savunma ekibi sunumunu planlanandan erken bitirirse bu konudaki tarihin değişme ihtimali olabilir.

Trump’ın ekibi Cumartesi günkü ilk savunmasını 2 satte bitirmiş, kalan 6 saati kullanmamıştı.

Başkan Donald Trump ise avukatlarının Demokratların davasını “kesinlikle paramparça” ettiğini iddia etti.

Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajında, azil oyununun daha önce hiç görülmemiş şekilde seçime müdahale olduğunu belirtti.

Özellikle Temsilciler Meclisi’nin Senato’daki yargılamada savcı görevini yürüren ekibin lideri Demokrat Adam Schiff’i hedef alan Trump, “Yolsuz politikacı, muhtemelen çok hasta biri. Henüz ülkemize yaptıkları nedeniyle bedelini ödemedi” ifadelerini kullandı.

Schiff Trump’In bu açıklamalarının tehdit olarak algıladığını belirtti.