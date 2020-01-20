Senato’daki Yargılamada Tanıklar Dinlenecek mi?

Başkan Donald Trump’ın Senato’daki yargılanmasına Salı günü başlanıyor. Ancak “Tanıklar dinlenecek mi?” sorusu henüz yanıt bulmadı.

Senato’daki Demokratlar şimdiki ve eski bazı Trump yönetimi yetkililerinin ifade vermesini istiyor. Demokratlar bunu kabul ettirebilmek için Senato’da 51 üyenin desteğini almak zorundalar. Bu da dört Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor.

Bununla birlikte birçok Cumhuriyetçi görgü tanıklarının dinlenmesine karşı. Görgü tanıklarının dinlenmesi halinde ifade vermesi istenen isimlerse şöyle:

John Bolton

Bolton Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı. Demokratlar, Ukrayna’ya Bidenlar’la ilgili soruşturmalar konusunda baskı yapılırken Bolton’ın birinci elden önemli bilgilere sahip olduğunu düşünüyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki azil soruşturmasını yürütenler Bolton’ın Ukrayna’ya yönelik 391 milyon dolarlık askeri yardımın askıya alınmasına karşı çıktığına inanıyor.

Bolton, Temsilciler Meclisi’nin yürüttüğü azil soruşturmasında ifade vermeyi reddetmişti, ancak 6 Ocak’ta sürpriz bir şekilde Senato’da ifade vermek istediğini açıkladı.

Mick Mulvaney

Demokratlar, Beyaz Saray Genel Sekreterliği’ni geçici olarak yürüten Mick Mulvaney’in Ukrayna’ya yardımın askıya alınmasına doğrudan müdahil olduğunu ve birinci elden bilgi sahibi olduğunu kaydediyor.

Mulvaney, Ekim ayında düzenlediği bir basın toplantısında Beyaz Saray’ın Trump’ın istediği soruşturmaları Ukrayna’ya kabul ettirmek için bu ülkeye yönelik yardımın askıya alındığını kabul etmiş, ancak daha sonra açıklamalarından geri adım atmıştı.

Mulvaney, Temsilciler Meclisi’nin ifade vermesi için celp göndermesini dikkate almamıştı.

Michael Duffey

Duffey Beyaz Saray Bütçe Ofisi’ne siyasi olarak atanan bir isim ve ulusal güvenlik kaynaklarını yönetiyor. Duffey, kayıtlara göre Pentagon’a Ukrayna’ya yönelik güvenlik yardımını askıya alması talimatını veren isim. Duffey de Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturmasıyla işbirliği yapmamıştı.

Robert Blair

Blair, Trump’ın asistanı ve Mulvaney’in danışmanı. Blair, azil soruşturmasına konu olan Başkan Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın 25 Temmuz tarihli telefon konuşmasını dinleyen isimlerden biriydi. Blair de Temsilciler Meclisi’yle azil soruşturması çerçevesinde işbirliği yapmayan isimlerden.

Joe Biden ve Hunter Biden

Trump, Joe Biden’ı başkan yardımcısı olduğu dönemde oğlu Hunter Biden’ın çalıştığı Burisma adlı şirketin soruşturulmasını durdurmaya çalışmakla suçluyor. Trump bunun için bir kanıt sunmuş değil.

Trump 9 Ocak’ta Senato’daki yargılamada Biden ve oğlunu dinlemek istediğini söylemişti. Biden da 28 Aralık’ta Senato celbine uyacağını belirtmiş ama bunun için yasal bir dayanak olmadığını kaydetmişti.

Şikayeti bildiren şahıs

Trump daha önce Senato’daki yargılamada bütün bu süreci başlatan kişinin dinlenmesini istediğini belirtmişti. Söz konusu kişi Trump’ın 25 Temmuz tarihli konuşmasını yetkililere bildirerek azil sürecinin başlamasına neden olmuştu.