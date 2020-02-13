Senato’dan Başkan’ın İran’a Savaş Yetkisini Kısıtlamaya Onay 

Senato, Perşembe günü Başkan Trump’ın İran’a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan ve her iki parti tarafından da destek bulan tasarıyı onayladı. Demokrat Senatör Tim Kaine tarafından kaleme alınan tasarı, Trump’ın İran’a yönelik olası bir askeri operasyon öncesinde Kongre’nin onayını almasını öngörüyor. Oylamada Demokratlar’a sekiz Cumhuriyetçi de katıldı. Böylece tasarı 45’e karşı 55 oyla kabul edildi.

Kaine tasarının Trump’la hatta başkanlıkla ilgisi olmadığını, ancak Kongre’nin savaş ilan etmenin Kongre’ye ait bir yetki olduğunu bir kez daha teyit ettiğini kaydetti.

Kaine, “Trump ve diğer başkanlar ABD’yi yakın tehditlerden koruma hakkına sahiptir, ancak bir savaş başlatmak Kongre’de tartışma ve oylamayı gerektirir” diye konuştu. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi geçen ay benzer nitelikte bağlayıcı olmayan bir tasarıyı geçirmişti. Ancak iki tasarı birbirinin aynısı olmadığı için Senato’dan geçen tasarının Trump’ın imzasına sunulabilmesi için Temsilciler Meclisi’nde tekrar oylanması gerekecek. Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, tasarıyı bu ay içinde oylayabileceklerini açıkladı.

Trump’ın nihayetinde tasarıyı veto etmesi bekleniyor. Ancak Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senatoda üçte iki çoğunluğun sağlanması halinde Trump’ın vetosu baypas edilebilir.

Başkan Trump ise tasarının geçmesinin İran karşısında ABD’yi güçsüz duruma düşüren bir gelişme olacağını söylemişti. ‘’Hukukun üstünlüğünü savunduğumuz sürece bu güçlü olduğumuzun mesajıdır” diyen Senatör Kaine ise buna katılmıyor.

Kaine, “Eğer genç kadın ve erkeklerimize savaşta hayatlarını riske atmaları talimatını veriyorsak, bu ancak halkın meclisinde yapılacak dikkatli incelemeler sonucunda olmalıdır; bir kişinin kararına bağlı olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump Çarşamba günü yazdığı iki Twitter mesajıyla tasarıya karşı çıkılmasının önemine işaret etmişti. Buna örnek olarak da 3 Ocak’ta Irak’ta düzenlenen hava saldırısıyla İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesini göstermişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı: “İran’la ilgili çok iyi durumdayız, bu zayıflık gösterme zamanı değil. Amerikalılar terörist Süleymani’ye düzenlediğimiz saldırıyı çarpıcı oranda destekliyor. Benim elim kolum bağlanırsa İranlılar bayram eder. Bu çok kötü bir mesaj gönderiyor. Demokratlar yalnızca Cumhuriyetçi Parti’yi sıkıntıya sokmak için bunu yapıyor. Bunun olmasına izin vermeyin!”