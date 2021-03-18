Senato’dan Burns’ün CIA Başkanlığına İtirazsız Onay

ABD Senatosu kıdemli diplomat William Burns’ün Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başkanlığına adaylığını onayladı.

Senato, eski Rusya büyükelçisi ve dışişleri bakan vekili Burns’ün adaylığını oybirliğiyle, itiraz olmaksızın onayladı.

Geçmişte hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimlerde görev alan Burns, CIA’i yönetecek ilk eski diplomat olacak. Burns daha önce Senato’dan Ürdün ve Rusya büyükelçilikleri ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki üç görev için onay almıştı.

Şubat ayında Senato İstihbarat Komisyonu’ndaki onay oturumunda Burns, dört önceliğinin “insanlar, ortaklıklar, Çin ve teknoloji” olduğunu belirtmişti.

Burns, Çin’i, “fikri mülkiyet hırsızlığı becerilerini giderek güçlendiren, insanlarını baskı altında tutan, nüfuz alanını Amerika içinde de dahil olmak üzere genişleten, mağlup edilmesi güç, otoriter bir hasım” olarak tanımlamıştı.

Biden Yönetimi’nin ve Çin’e karşı sert tavır sergilenmesini isteyen Kongre üyelerinin önceliklerinden biri de Çin’le rekabet.

Burns’un oybirliğiyle onaylanması Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un adaylık karşısındaki itirazını çekmesinin ardından gerçekleşti. Cruz, Rusya doğalgazını Avrupa’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine karşı daha sert tavır alması için Biden yönetimine baskı yapmak amacıyla Burns’ün onaylanmasını geciktirmişti.