Senato’dan “Obamagate” Tartışmasında Soruşturma Adımı 

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın eski Demokrat Başkan Barack Obama’yı kendi yönetiminin altını oymakla suçladığı ve “Obamagate” olarak nitelendirdiği dönemde, Senato’dan soruşturma adımı geldi. Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham, Rusya soruşturmasının başlangıcına ilişkin kapsamlı soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham, Başkan Donald Trump’ın eski Başkan Obama’nın soruşturma kapsamında ifade vermesi için çağrılması talebini ise geri çevirdi. Senatör Graham, “Eski bir başkanın gözetim için çağrılmasının emsal teşkil etmesinden son derece endişeliyim. Hiçbir başkan kanunun üstünde değildir. Ancak başkanlığın hükümetin diğer erklerine karşı imtiyaz hakkı da vardır” ifadelerini kullandı.

“Olağandışı zamanlarda yaşadığımızı söylemek hafif kalır”

Trump’a yakın bir isim olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Graham açıklamasının şaşırtıcı bir yönü olduğuna da bir anlamda dikkat çekerek, “Olağandışı zamanlarda yaşadığımızı söylemek hafif kalır” dedi.

Senatör Graham, “Eski başkanın şu anki başkanı, Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’e yönelik suçlamaları düşürerek hukukun üstünlüğünü yok ettiğini ima ettiği bir durumun içindeyiz. Üstelik bütün bunlar büyük bir pandemi sırasında yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Senatör Graham’in yaptığı açıklamaya göre, soruşturmada Adalet Bakanlığı’nın Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi kararı ve Obama yönetiminin Rusya soruşturmasında önüne gelen istihbarat raporlarında adı geçen kişinin kimliğinin açıklanması talebi incelenecek.

İstihbarat raporlarında Rus Büyükelçi ile görüştüğü yazılı olan kişi, 2016 başkanlık seçimini kazanan ancak henüz görevi devralmamış olan Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’di.

Graham, başlatılan soruşturma kapsamında hem Adalet Bakanlığı’nın Flynn davasının düşürülmesi kararı hem de Obama yönetiminin bu kişinin kimliğinin açık edilmesi talebinin meşru olup olmadığına bakılacağını söyledi.

Bunun yanı sıra, Trump’ın eski seçim kampanyası danışmanı Carter Page’e yönelik soruşturmada Yabancı İstihbarat İzleme Yasası’nın (FISA) suistimal edilip edilmediği de incelenecek. FBI, Trump’ın 2016 seçim kampanyasına yönelik soruşturmanın ilk günlerinde Page’i takibe almış ve görüşmelerini gizli şekilde hedef almıştı.

Senatör Graham, “Benim de amacım sistemin neden ve nasıl bu kadar kontrolden çıkabildiğini öğrenmek” dedi.