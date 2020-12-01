Senatörler Kongre’den Güney Kafkasya için Kaynak Talep Etti

ABD Senetosu’nun Cumhuriyetçi ve Demokrat iki ismi, Tahsisatlar Komisyonu’na Güney Kafkasya’da yaşanan insani krize, 2021 mali yılı bütçesinden kaynak ayırma çağrısı yaptı.

Demokrat New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun kıdemli üyelerinden Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Ohio Senatörü Rob Portman, Senato Tahsisatlar Komisyonu’nun yabancı operasyonlarla ilgili alt komitesine bir mektup gönderdi.

Alt komitenin başkanı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile kıdemli üye Demokrat Senatör Patrick Leahy’ye hitaben kaleme alınan mektupta, Dağlık Karabağ’daki insani krizin ciddiyetine dikkat çekildi; ABD yardımının önemine vurgu yapıldı.

Mektupta, ‘‘Güney Kafkasya’da insani durumun vehameti kış yaklaştıkça daha da kötüleşecek’’ diyen senatörler, Corona virüsü salgınının gölgesinde Türkiye’nin desteklediği Azeri-Ermeni çatışmasının bölgeye verdiği zarara değindi; Dağlık Karabağ’ın etnik Ermeni nüfusunun yarısından fazlasının yerlerinden olduğunu bildirdi ve bunların yüzde 90’ının kadın ve çocuklar olduğunun altını çizdi. Senatörler, ‘‘Savaş durmuş olabilir, ancak uluslararası toplumun hızlı müdahalesi olmazsa çatışmaların verdiği zarar çok sayıda cana mal olmaya devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Mayın ve patlayıcıların temizlenmesi için kaynak gerekli’’

Dağlık Karabağ’da ıslah çalışmaları için acil kaynak ayrılması talebinin yanı sıra senatörler, mayınların ve patlamamış cephaneliklerin de temizlenmesi için özel olarak kaynak ayrılmasını talep etti

Mektupta sivil altyapıya verilen zararın bölgedeki yaşam zorluklarını arttırdığına dikkat çekildi.

Menendez ve Portman, gayri safi milli hasılası Azerbaycan’ınkinin üçte biri kadar olan Ermenistan’ın, çatışmalardan etkilenen Ermeniler’in ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalacağını belirtti. Senatörler bu nüfusun gıda, içme suyu, barınak ve diğer temel kaynaklara erişimini sağlamak için uluslararası yardımın gerekliliğine vurgu yaptı.

‘‘Ermenistan’da Corona vakaları 7 katına çıktı’’

Yerlerinden olan binlerce kişinin kalabalık barınaklarda kalmasının Corona virüsü salgınını da tetiklediğine dikkat çekilen mektupta 27 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında Ermenistan’daki vakaların yediye katlandığı vurgulandı. Ermenistan’daki hastanelerin hem çatışmalarda yaralananların hem de Corona vakalarının yükü altında zorlandığını belirten senatörler, Dağlık Karabağ’ın en önemli hastanelerinden en az birinin çatışmalarda büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

Mektupta, ‘‘ABD, yerlerinden olan ya da şiddet olaylarından bir şekilde etkilenen binlerce etnik Ermeni gibi, en çok ihtiyaç duyanlara insani yardım için kaynak sağlama konusundaki köklü geleneğini sürdürmeli’’ denildi.