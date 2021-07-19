Senato’ya Sızan Trump Destekçisine 8 Ay Hapis Cezası

6 Ocak günü ABD Kongresi’ne baskın düzenleyen kalabalığın içinde yer alan ve elinde eski Başkan Donald Trump’a ait kampanya bayrağıyla Senato’ya giren Florida’lı Paul Allard Hodgkins, sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Hodgkins, Kongre baskınından sonra açılan davalarda “ağır suç” işlediği gerekçesiyle ceza alan ilk sanık oldu.

Hodgkins, yaptıkları nedeniyle özür diledi ve 6 Ocak’taki eylemlerinin kendisini utandırdığını söyledi. Önceden hazırlanan bir metni sakin bir ses tonuyla okuyan Hodgkins, Washington’un en ünlü caddesinde yürümenin ve yüzlerce kişinin oluşturduğu kalabalıkla beraber Kongre binasına gelmenin kendisinde uyandırdığı mutluluk hissinden bahsetti.

“Protestoların bu derece büyüyeceğini bilseydim Pennsylvania Caddesi’nin kaldırımından öteye gitmezdim” diyen Hodgkins, “Bu, benim aldığım aptalca bir karardı” dedi.

İddia makamı, Paul Allard Hodgkins’in Kongre üyelerini Joe Biden’ın seçim zaferini tescillemeye ara verip binaya giren kalabalıktan kaçmaya zorladığı ve “her isyancı gibi demokrasiye karşı toplu bir tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle 18 yıl hapsini istemişti.

Davaya bakan Yargıç Randolph Moss, Hodgkins’in diğerleri kadar büyük olmasa da Amerikan tarihinin en kötü sayfalarından birini oluşturan baskında rol oynadığını söyledi ve Hodgkins’i yine de bir yıldan az süreyle hapse mahkum etti.

“Bu olay, bir protesto eylemi olmanın çok ötesindeydi” diyen Yargıç Moss, “Bu, demokrasiye bir saldırıydı. Üzerimizden, ülkemizden uzun yıllar çıkmayacak bir leke bıraktı” dedi.

Hodgkins’in giydiği hüküm, ceza indirimi için anlaşma yoluna gitme ya da hakim karşısına çıkma arasında bir tercih yapacak olan yüzlerce sanığın çarptırılacağı cezalar açısından bir emsal oluşturabilir. Hodgkins ve bazıları, büyük komplo planları gibi, daha ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmadı.

Hodgkins, iddia makamıyla vardığı anlaşma uyarınca geçen ay kendisine yöneltilen “resmi bir işlemi engelleme” suçunu kabul etmişti. ABD’de resmi sürecin işleyişini engelleme suçu, azami 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Savcılar, bunun karşılığında girilmesi yasak bir binaya girmek ve huzuru kaçıran davranışlarda bulunmak gibi, Hodgkins hakkındaki daha hafif suçlamaları düşürmeyi kabul etti.

Federal Savcı Yardımcısı Mona Sedky, şiddet eylemine bizzat katılmasa da Hodgkins’in bu eylemleri düzenleyen çok sayıda kişinin arasında bulunduğunu söyledi. Sedky, Hodgkins’in darmadağın edilen polis kordonunu aşarken göz yaşartıcı gaz dumanını ve önündeki karmaşayı açıkça gördüğünü söyledi.

Sedky, “Peki ne yaptı? Karmaşanın üzerine yürümeye devam etti, arkasını dönmedi” dedi.

Hodgkins’in Kongre üyelerinin korku içinde kaçıp saklanacak yer aramasına neden olan bir kalabalığın arasında olduğunun altını çizen Sedky, o gün ölüm korkusu çekenlerin “uzun yıllar boyunca, belki de yaşadıkları sürece bu olayın duygusal yaralarını üzerlerinde taşıyacaklarını” kaydetti.

Hodgkins, baskın sırasında herhangi bir kişiye saldırmakla ya da mala zarar vermekle suçlanmadı. Savcılar ayrıca Hodgkins’in baskından hemen sonra sorumluluk aldığı ve resmi sürecin işleyişini engelleme suçlamasını kabul ettiği için ceza indirimi hak ettiğini söyledi.

Ancak iddia makamı, Hodgkins’in memleketi Tampa’dan 6 Ocak günü yapılan gösteriye katılmak amacıyla otobüse bindiğini, yanındaki sırt çantasında urgan, koruyucu gözlük ve lateks eldiven bulundurduğunu, tüm bunların, Hodgkins’in Washington’a şiddete hazırlıklı geldiğinin işaretleri olduğunu kaydetti.

Video görüntülerinde 38 yaşındaki Hodgkins’in üzerinde Trump 2020 tişörtü, omuzlarında Trump kampanyası bayrağı ve boynundan sarkan gözlüklerle Senato’ya girdiği görülüyordu. Hodgkins, Senato kürsüsünün arkasında Kongre binasını basan diğer bazı Trump yandaşlarıyla beraber fotoğraf çektirmişti.

Geçen ay kendisine yöneltilen “resmi bir işlemi engelleme” suçlamasını kabul eden Hodgkins’in avukatı Patrick N. Leduc, Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Randolph Moss’tan müvekkiline hapis cezası vermemesini talep ederek, hayatının geri kalanı boyunca üzerinde taşıyacağı utanç lekesinin de Hodgkins’in çekeceği cezanın bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dava dosyasında, Hodgkins’in 6 Ocak günü düzenlenen Kongre baskınında Senato’ya ayak basmak dışında, hakkında üç yıllık denetimli serbestlik kararı verilen Anna Morgan Lloyd’dan farklı davranışlar sergilemediği kaydediliyor. Indiana eyaletinden 49 yaşındaki Anna Morgan Lloyd, Kongre baskınına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 500 kişi arasında ceza alan ilk zanlıydı.

Avukat Leduc, müvekkilini yasalara riayet eden bir ABD vatandaşı olarak tanımladı; Florida eyaletinin Tampa kentinde yoksul bir mahallede yaşamasına rağmen sık sık bir gıda bankasında gönüllü olarak çalıştığını, ayrıca kendisinin izci (Eagle Scout) olduğunu söyledi.

Leduc, Hodgkins’in 6 Ocak’taki davranışlarının “Bir gün, bir saatliğine yönünü kaybeden, kalabalığı izlemek gibi kötü bir karar veren bir insanın hikayesi olduğunu” kaydetti.