Sendika başkanı konuştu: Umudumuz greve kalmaması

Metal sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bir süre önce tıkandı. Türk Metal Sendikası grev kararı aldı. Karar fabrikalara asıldı. Hafta sonu Bursa’da on binlerce işçiyle bir miting düzenleyen sendikaya karşı Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) bugün önemli bir adım attı. İşveren sendikası lokavt (işten uzaklaştırma) kararı aldıklarını duyurdu. İşveren sendikası lokavtın başlangıç süresini ise açıklamadı. MESS’in son zam teklifi yüzde 10 olmuştu. Türk Metal Sendikası işçi ücretlerinde yüzde 26’lık bir zam talep ediyor. Bu taleple birlikte sözleşme süresinin 2 yıl olması isteniyor.

‘LOKAVT YASAL PROSEDÜR’

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak lokavt kararını Sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Kavlak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Lokavt kararı bir yasal prosedürdür. Biz nasıl işçi sendikaları olarak yasal sürede grev kararı aldıysak işveren sendikası da yasanın kendisine verdiği hakla lokavt kararı almıştır. Umudumuz greve ve lokavta gerek kalmadan bu sözleşmenin masada imzalanmasıdır.

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